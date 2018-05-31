Как «долларовые» полицейские шифровались в «Телеграме» и утопили доказательство

Уволенные из МВД Татарстана подполковники разошлись в показаниях

Фото: Юлия Косолапкина

Новые подробности расследования дела о казанской взятке в 100 тысяч долларов. Обвиняемый в коррупции подполковник Евгений Рафиков наотрез отказался от детектора лжи и предоставления образцов своего голоса для экспертизы. Об этом сегодня рассказал представитель Следкома, который просил оставить «препятствующего следствию» подполковника, бывшего замначальника БОП МВД РТ под стражей. Его коллеге, экс-начальнику отдела угрозыска Роману Пахомову лишь продлили домашний арест с его же согласия, передает корреспондент «Реального времени».

Возражений нет, просим только о прогулках

Бывший сотрудник МВД Роман Пахомов под домашним арестом с 9 апреля. В Советский райсуд Казани сегодня он приехал загодя, в прятки с журналистами больше не играл. На заседании старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел Следкома по РТ Раиль Шайдуллин просил продлить меру пресечения отставному подполковнику до 5 августа — следствию нужно время на проведение психолого-физиологической экспертизы, допросы свидетелей и детализацию телефонных звонков.

Адвокат обвиняемого в получении взятки Сергей Новиков, как ни странно, никаких возражений не изъявил. Сам Пахомов напомнил защитнику о просьбе разрешить прогулки около одного из детских садов в восьмом микрорайоне Казани. Чтобы арестованный папа мог гулять с младшим ребенком.

— Мы хотим попросить о времени для прогулок с 16 до 18 часов, — передал суду просьбу защитник, уточнив перед этим по телефону точный адрес и номер дошкольного учреждения.

Прокурор Ильнур Давлиев был против смягчения условий домашнего ареста, но за его продление. Судья Сергей Аптулин удовлетворил ходатайство следствия, но учел пожелания экс-полицейского о времени и месте прогулок. Напомним, Пахомову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, с вымогательством в особо крупном размере, в составе организованной группы или группой лиц по предварительному сговору). Он был задержан в Казани 5 апреля, после получения в одном из домов на улице Безоблачной в Приволжском районе Казани $100 тысяч (более 5,7 млн руб.) от одного из фигурантов «обнального» дела.

Дело это в отношении четырех граждан находилось в производстве следственной части ГСУ МВД по РТ, а оперативное сопровождение по делу оказывало подразделение по борьбе с организованной преступностью (БОП). По версии следствия, в сентябре 2017 года Пахомов в сговоре с неустановленными должностными лицами МВД по РТ предложил одному из «обнальщиков» передать 7 млн рублей должностным лицам БОП и следствия, чтобы те решили вопрос о прекращении дела. Еще на старте следствия Пахомов частично признал свою вину. В отличие от задержанного 17 апреля замначальника БОП Евгения Рафикова. Его обвиняют в причастности к делу по той же взятке.

Избавился от телефона, на полиграф не согласен

Если на первом заседании никого, кроме непосредственных участников дела и журналистов, не было, то на второе пришла группа поддержки — родители, бывшая жена и бабушка подполковника Рафикова. «Шакалы! Кто разрешил съемку?!» — стал толкать журналистов и пытался прикрыть сына от камер Рафиков-старший в коридоре суда. В апреле, при избрании меры пресечения, он был настроен менее враждебно и даже делился информацией с журналистами, как кадровик МВД пытается оформить документы на увольнение сына прямо в коридоре суда.

На заседании отец и бывшая жена обвиняемого присутствовать не смогли. Судья Сергей Аптулин, уточнив, что допросы с ними еще не проводились, попросил их удалиться.

Следователь просил оставить Евгения Рафикова в СИЗО:

— Предъявленное обвинение он не признал. Основания, по которым была избрана эта мера пресечения, не отпали и не изменились. Он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Находясь на свободе, может координировать свои действия и оказать давление, например, на Пахомова, может уничтожить вещественные доказательства. В частности, по уголовному делу до сих пор не изъят сотовый телефон, принадлежащий Рафикову, от которого он избавился 5 апреля, в день задержания Пахомова.

Из озвученных судьей материалов дела следовало: телефон Рафиков выкинул в реку, в чем лично признался. На прошлом заседании он объяснял это так — не хотел, чтобы посторонние изучали его личную переписку с женой. Впрочем, в своих показаниях Пахомов поделился со следствием иной информацией — в утонувшем телефоне была переписка в мессенджерах между ним и Рафиковым. Куда при этом делся второй телефонный аппарат — на заседании не прозвучало.

Следователь Шайдуллин сообщил суду, что экс-руководитель подразделения БОП отказывается проходить психолого-физиологическую экспертизу (детектор лжи, — прим. ред.) и предоставлять образцы голоса для исследования. Тут можно предположить, что в распоряжении силовиков имеются некие оперативные записи разговоров между «долларовыми» фигурантами. К слову, в деле по-прежнему фигурируют еще «не установленные сотрудники полиции». Следователь считает, что Рафиков занял «активную позицию препятствия следствию».

Более 30 неудовлетворенных ходатайств Рафикова

Адвокат Игорь Афанасьев начал свою речь с приобщения материалов и знаков отличия, которые характеризуют Рафикова. Тут и медали «За отличную службу», «За доблесть в службе», и знак участника боевых действий на Северном Кавказе, звание лучшего сотрудника криминальной милиции, медали «За верность долгу» и службу на Кавказе.

Дополнительно защитник представил заявление Валентины Фадеевой, бабушки фигуранта, которая в случае избрания домашнего ареста не возражает против проживания внука в ее квартире. К слову, именно там Рафиков и проживал до ареста, хотя прописан по другому адресу.

Дальше адвокат поделился тем, как именно его подзащитный «препятствует следствию». С его слов, каких только ходатайств обвиняемый во взятке не заявлял — всего более 30, на все получал отказы. Например, отказ на просьбы провести допрос некоего Гатауллина и изучить сим-карту Пахомова, проверить факт приобретения Рафиковым путевки в санаторий. Именно там, на отдыхе, он и находился во время задержания Пахомова.

— Эти документы актуализируют позицию по следствию моего подзащитного, помогают в установлении истины, но следствие ничего не проводит из-за нежелания. Мы доказываем активную позицию моего подзащитного, — объяснял Афанасьев.



Несмотря на возражения прокурора и следователя, суд приобщил материалы по просьбе защитника.

Сам Рафиков даже подготовил к заседанию отдельную таблицу — с графами о себе и Пахомове, видимо, чтобы судье было легче разобраться. Обстоятельства у них одинаковые, обвинения тоже, но при этом его коллега — под домашним арестом, а он заключен под стражу.

— Он (Пахомов, — прим. ред.) организовывал и участвовал в процессе передачи денег, я же в это время вообще был в санатории МВД. Следствие говорит, что я могу оказывать давление на Пахомова, Гатауллина, но я просил об их допросе по этому поводу, мое ходатайство отклонили. Прошу вызвать их тогда в суд, чтобы узнать у них, как я могу им угрожать? — недоумевал Рафиков.

За время часового заседания арестованный ни разу не присел, все время либо стоял, либо энергично прохаживался по тесному «аквариуму», переглядываясь с мамой.

Его право для отказа, но какие объективные основания?

Судья заинтересовался отказом Рафикова от предоставления образца своего голоса для прохождения экспертизы и нежеланием пройти тест на полиграфе.

— Это является его правом, но эти данные необходимы для установления объективной истины, у него нет оснований для отказа, — объяснил следователь, отвечая на вопрос — обязан ли фигурант проходить озвученные исследования.

Евгений Рафиков говорил, что у него нет возможности скрываться, в том числе и финансовой — «у меня двое малолетних детей и неоплаченная квартира по ипотеке».

— Бремя доказательства легло на меня, но мои доводы не действуют на следствие, — заявил обвиняемый суду. — Единственное, хочу добавить, что нахождение меня в изоляторе, как бывшего сотрудника по борьбе с организованной преступностью, тоже влечет определенного рода угрозы жизни и здоровью, поскольку контингент СИЗО на 50% состоит из членов ОПГ, многие из которых оказались там в том числе и при моем участии. С помощью места заключения следствие просто оказывает на меня давление, за все время было проведено только одно следственное действие: спросили, поменялись ли мои показания.

После часового заседания судья Сергей Аптулин удалился для принятия решения и в итоге оставил Рафикова в том же изоляторе со спецконтингентом до 5 августа.

— Считаем позицию следствия абсолютно незаконной и необоснованной, она ничем не подтверждена, до конца будем идти в Верховный суд РТ и доказывать свою — на данный момент непричастность рано говорить, будем доказывать необоснованность избранной меры пресечения, нежелание следствия доказывать невиновность. Будем идти до конца, к чему придем, время покажет, — дал комментарий после заседания адвокат Игорь Афанасьев.