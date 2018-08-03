Арестованный подполковник Галяув: «Свою вину полностью признаю»

Фото: Реальное время/ Анастасия Михайлова

Под арест до 1 октября отправил Ново-Савиновский райсуд Казани подполковника полиции, замначальника следствия ОП «Гвардейский» Ленара Галяува, передает журналист «Реального времени» из зала суда.

На заседании подозреваемый во взятке заявил: «Свою вину полностью признаю, раскаиваюсь». Однако позже выяснилось — признался подполковник лишь в мошеннических действиях: мол, деньги брал, ничего делать не собирался.



Следователь сообщил на заседании: «1 августа 2018 г. по подозрению в совершении преступления был задержан Галяув. Свидетелями подтверждается его причастность к преступлению. Речь, напомним, о получении 390 тысяч рублей за переквалификацию обвинения фигуранту дела об угоне и еще 640 тысяч за обещание освободить его из-под стражи.

Адвокат Галяува против его содержания в СИЗО возражал, заявляя, что аргументы о том, что его подзащитный может скрыться или угрожать свидетелям, не состоятельны. В отличие от факта его сотрудничества с органами следствия.



Сегодня же суд удовлетворил ходатайство следствия о домашнем аресте до 1 октября для подозреваемого в посредничестве взяточничеству майора Даниила Гильванова. Вину он признал и также подготовился к заседанию — спрятал лицо под капюшоном.







