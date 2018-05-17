Бастрыкину дали добро на уголовное преследование судьи из Казани

Как стало известно «Реальному времени», Квалифколлегия судей Татарстана дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении казанской мировой судьи Эльмиры Зиганшиной по признакам серии коррупционных преступлений.

Согласия на привлечение Зиганшиной к уголовной ответственности просил глава Следкома РФ Александр Бастрыкин. В своем представлении он указал на признаки таких преступлений, как покушение на посредничество во взяточничестве группой лиц или по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1) и посредничество во взяточничестве в крупном размере (7 эпизодов по п. «б» ч. 3 ст. 291.1).

Представление Бастрыкина было рассмотрено и удовлетворено 16 мая, сообщили в Квалифколлегии судей Татарстана.

Уголовное дело в отношении мировой судьи участка №1 по Кировскому судебному району города Казани Зиганшиной пока не возбуждено, поскольку решение ККС еще не вступило в силу, сообщают источники «Реального времени» в судейском сообществе.

Напомним, ранее ККС РТ не дала согласия на уголовное преследование еще двух казанских судей — Галины Андреяновой из Вахитовского и Марины Фирсовой из Ново-Савиновского районных судов Казани. После чего Андреянова добровольно ушла в отставку, а Фирсова была лишена судейских полномочий по представлению председателя Верховного суда Татарстана Ильгиза Гилазова.