Подполковник в суде: «Я дал согласие передать взятку сотрудникам МВД. А кому — представления не имел»

Адвокаты обвиняемых в коррупции подполковников просят засекретить процесс

Фото: Ирина Плотникова

Скандальное дело о непереданной, по версии следствия, «полицейской взятке» в 1,2 млн рублей сегодня начал рассматривать Вахитовский райсуд Казани. На скамье подсудимых — два подполковника: замначальника отдела БГП угрозыска МВД Татарстана Рустем Гарипов и экс-начальник ОП «Вишневский» Рифат Садыков. Первый говорит — вину не признает и денег в руках не держал, второй признается — поддавшись на уговоры, согласился передать взятку неизвестным ему сотрудникам МВД. В свою защиту Садыков намерен представить исследование на детекторе лжи. Подробнее в материале «Реального времени».

Защите офицерской чести может помешать пресса?



На старте процесса сложилась парадоксальная ситуация. Частично признающий вину экс-полицейский находится под домашним арестом, а все отрицающий офицер МВД не ограничен ни подпиской, ни обязательством о явке. И от службы его никто не отстранял.

— Вы сейчас пока на должности? — поинтересовался судья Вахитовского райсуда Казани Юрий Арсенюк.

— Ну да, на должности — ответил Рустем Гарипов, замначальника отдела по борьбе с групповой преступностью по Казанской зоне управления угрозыска МВД Татарстана. К слову, место в зале Гарипов выбрал подальше от второго подсудимого — экс-начальника ОП «Вишневский», а ныне безработного Рифата Садыкова.

Гособвинитель Степан Спиридонов просил суд избрать подписку о невыезде для Гарипова. «Все же надо его в соответствующий ранг ввести, он может покинуть нас — уехать, и мы [участники судебного процесса] будем страдать», — сказал старший помощник прокурора Вахитовского района. Адвокаты подполковника Вячеслав Прокофьев и Айрат Уразманов заявляли — за полгода нахождения Гарипова без какой-либо меры пресечения основания для ее применения не появились. Вмешался даже защитник Садыкова, адвокат Равиль Туктаров, объяснив, что на свободу Гарипова отпустила вышестоящая инстанция Фемиды: «Верховный суд РТ не продлил ему срок домашнего ареста».

Судья Арсенюк решил ничего не менять.

Место в зале Гарипов выбрал подальше от второго подсудимого — экс-начальника ОП «Вишневский», а ныне безработного Рифата Садыкова



Далее Туктаров попросил перевести процесс в закрытый режим, мотивируя это так: в основе обвинения лежат материалы оперативно-разыскной деятельности (ОРД), в ходе заседания будут оглашаться формы и методы этой работы и представляться засекреченные материалы. «Садыков и Гарипов, являясь офицерами спецслужб, располагают знаниями, которые являются секретными», — пояснил защитник и, кивая на журналистов, заявил, что в сложившейся ситуации публикации «могут причинить определенный вред».

Пас коллеги принял адвокат Вячеслав Прокофьев. Он сослался на противоречия в неисследованных материалах дела. Согласно одному документу, ФСБ представила в суд данные ОРД на 7 дисках с аудиозаписями и материалами наблюдения. В то же время в постановлении о рассекречивании сведений, составляющих гостайну (к таким относятся и материалы ОРД, — прим. ред.) указаны только 6 дисков. «Видимо, один остается секретным», — предположил Прокофьев.

Айрат Уразманов ходатайство о выдворении СМИ из зала поддержал. А гособвинитель назвал его преждевременным и предложил вернуться к вопросу на стадии изучения материалов дела. Эту позицию в итоге принял и судья, правда, к концу этого заседания стало ясно — попытки засекретить продолжатся уже на следующем.

Семья экс-начальника ОП «Вишневский», включая трех детей, выживает на 25 тысяч

Единственным ходатайством, с которым сегодня согласился судья, стало снятие ограничений домашнего ареста с Рифата Садыкова на несколько часов 11 июня. Ему разрешили выход за пределы жилища для посещения кадрового агентства «Lie to Me» и прохождения четырехчасового тестирования на детекторе лжи. Защита надеется получить доказательства в свою пользу, указывая на то, что в показаниях Садыкова из материалов дела есть противоречия.

«Исследование платное?» — спросил председательствующий. Ответ был утвердительный. Гособвинитель против снятия ограничений и детектора возражал: «Ситуация, конечно, интересная. Но пока у меня нет никаких оснований не доверять подсудимому и так относиться к его показаниям».

А вот защита второго подсудимого желание экс-начальника ОП «Вишневский» поддержала. «Нам бы хотелось, чтобы при прохождении им полиграфического исследования эксперт мог оценить и сказать, в каких показаниях он [Садыков] говорит действительно правду, а в каких он сказал не совсем правдиво», — обосновал Прокофьев.

Единственным ходатайством, с которым сегодня согласился судья, стало снятие ограничений домашнего ареста с Рифата Садыкова на несколько часов 11 июня

«Сторона защиты пытается переложить оценку показаний, которую должен провести суд, на экспертов», — отстаивал свою позицию старпом прокурора Степан Спиридонов. Но судья дал добро на визит к полиграфологу.

— Не скроетесь ведь за это время? — уточнил он у подсудимого.

— Нет, ваша честь, — отрапортовал подполковник в отставке и тут же стал просить о своем освобождении под подписку.

По словам Садыкова, с июля прошлого года он, отец трех малолетних детей, находится под домашним арестом и не имеет возможности трудоустроиться. Чтобы кормить семью, на работу раньше срока вышла жена. «Живут в квартире, взятой по ипотечному кредиту, платят каждый месяц по 22 тысячи рублей взнос. Семья существует на зарплату доктора-ординатора — порядка 25 тысяч — и поддерживается родителями-пенсионерами», — описал сложную ситуацию подзащитного адвокат Равиль Туктаров, заверив — бегать тот не будет.

Гособвинителю и это ходатайство показалось преждевременным. Он предложил вернуться к нему после допроса свидетелей, когда подсудимый уже не сможет с ними «связаться и оказать давление».

— У нас Гарипов без меры пресечения, при желании может связаться со свидетелями, — заметил судья и предложил решить вопрос ближе к истечению срока домашнего ареста, который также был наложен вышестоящим судом.

Обычно Верховный суд РТ в порядке досудебного производства рассматривает арестные материалы в отношении тех подследственных, что содержатся в СИЗО или под домашним арестом свыше года. Рифат Садыков стал исключением случайно — при рассмотрении одной из его последних жалоб на постановление райсуда судья апелляционной инстанции вдруг обнаружил, что срок домашнего ареста вот-вот истечет. И постановил — продлить. В тот момент скандальное уголовное дело о «полицейской взятке» в 1,2 млн рублей ходило между Московским и Вахитовским райсудами Казани.

2 июня Максютова освободили под обязательство о явке, после чего с ним, по версии обвинения, встретился Садыков и сообщил о достигнутой договоренности по «закрытию дела» за вышеназванную сумму взятки

Версия обвинения: сговорились ради взятки следователям

По версии обвинения, которую изложил старший помощник прокурора, Садыков и Гарипов «вступили в предварительный сговор, заранее распределив роли между соучастниками, с целью совершения особо тяжкого преступления — посредничества во взяточничестве, то есть непосредственной передачи взятки по поручению взяткодателя, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере неустановленным должностным лицам Главного следственного управления МВД Татарстана».

Полицейские следователи в то время совместно с отделом БГП занимались расследованием мошенничеств, по подозрению в которых 31 мая 2017 года был задержан Айдар Максютов — тот самый, что позже отправил на скамью подсудимых аж двух братьев-прокуроров Сабировых. Изначально их обвиняли в причастности к взятке, но осудили лишь за мошенничество. Экс-прокуроры, к слову, вину в преступлении признали полностью, причем их дело рассматривал в особом порядке тот же судья Арсенюк. Видимо, поэтому сегодня на заседании он ошибочно указал на неявку Максютова как потерпевшего по делу. Но тут же поправился после слов защиты: потерпевших в деле нет, у Максютова статус свидетеля.

Согласно обвинению, после задержания Максютова его знакомая Юсупова, знавшая и Садыкова, обратилась к нему «в целях разъяснения оснований для подозрения» и «оказания содействия в освобождении последнего от уголовной ответственности», а Садыков, уже не являющийся начальником ОП «Вишневский», но не уволенный со службы, обратился с этими вопросами сначала к начальнику, а потом к заму начальника отдела БГП.

Следствие полагает, что Садыков «в неустановленное время и в неустановленном месте» сообщил Гарипову — за решение вопроса о прекращении преследования Максютова его близкие могут предложить 2,4 млн рублей, на что Гарипов пообещал посредничество во взяточничестве.

Отметим, что уже 2 июня Максютова освободили под обязательство о явке, после чего с ним, по версии обвинения, встретился Садыков и сообщил о достигнутой договоренности по «закрытию дела» за вышеназванную сумму взятки неустановленным следователям. Далее была достигнута договоренность, что половину денег подозреваемый отдаст сразу, а остальное после прекращения преследования.

Максютов же 6 июня 2017 года заявил в УФСБ по РТ, а через неделю уже под контролем «чекистов» вручил 1,2 млн рублей. С ними Садыкова и задержали, деньги изъяли, а дальше офицер стал добровольным участником оперативного эксперимента. По версии обвинения, он понес изъятую сумму Гарипову и у здания отдела БГП попытался передать эти деньги. Де-факто передача не состоялась, но Гарипов был задержан. Под суд пошли оба.





Рифат Садыков (на фото второй справа): «Поддавшись на просьбу и уговоры Юсуповой, а потом это было подтверждено Максютовым, я дал согласие на посредничество. Кому деньги передавать — я даже не представлял»

«Кому деньги передавать, я даже не представлял»

На вопрос суда: «Вину признаете?» — подсудимый экс-начальник ОП «Вишневский Рифат Садыков ответил так:

— Признаю в той части, что, поддавшись на просьбу и уговоры Юсуповой, а потом это было подтверждено Максютовым, я дал согласие на посредничество. Кому деньги передавать — я даже не представлял.

— Посредничество в чем? — уточнил судья.

— Я дал согласие передать взятку сотрудникам МВД, а кому передавать, я представления не имел.

— То есть не Гарипову?

— Нет, — категорично ответил подсудимый.

Что до замначальника отдела БГП угрозыска МВД по РТ Рустема Гарипова, то он был краток — обвинение понял, вину не признал. Уже после заседания в разговоре с «Реальным временем» подполковник полиции пояснил: «Я ничего не брал!» Адвокат Прокофьев дополнил: «Он ничего не сделал. У него денег в руках не было — Садыков пытался передать, а он отказался».

Ну а в финале заседания защита предложила поменять порядок изучения доказательств — вместо допроса свидетелей сначала рассмотреть письменные материалы дела и потом на них ссылаться при допросах.

«Реальное время» будет следить за ходом разбирательства в этой истории, сценарий которой довольно сильно отличается от недавнего задержания полицейских по взятке в 100 тысяч долларов. Тех подозреваемых руководство МВД Татарстана незамедлительно уволило.