Камиль Халиев: «Наши земельные дела мониторили все — даже Москва на контроль брала»

Интервью главы челнинского отдела Следкома о первом годе и сложностях работы в автограде

Фото: Ирина Плотникова

Около 80 гектаров добровольно возвращенной частниками земли, погашенные миллионы по зарплате, один оправдательный, но не вступивший в силу приговор о покушении на жизнь ребенка, и первое дело для челнинских присяжных — таковы краткие итоги работы следственного отдела по городу Набережные Челны, который год назад возглавил полковник юстиции Камиль Халиев. В разговоре с «Реальным временем» начальник и двое его подчиненных рассказали о прекращении дела по участкам «Домкора», отказном по экс-главе Тукаевского района и не снятых претензиях к vip-налоговикам по делу олигарха Миронова.

«Челны — город с характером»



— Добрый день, Камиль Равильевич! Поздравляю вас с годовщиной на новом посту. Что важного за это время произошло в вашей профессиональной и личной жизни?

— Для меня работа в Набережных Челнах началась 24 июля 2017 года. Приказ о назначении начальником отдела был позже, официальное представление — 10 августа. Город я не знал. Меня ничего не связывало. Ни родственников, ни друзей. За год мои суждения об этом городе, о работе и отношениях с людьми, наверное, в большей степени подтвердились. Город, действительно, не простой. Он с каким-то своим характером.

— Друзья появились?

— Нет. Свободное время провожу дома с семьей. Они со мной переехали… Кстати, к дорогам без левых поворотов привык. Преимуществ тоже много: в каждую сторону — по три полосы, отсутствие огромных пробок как в Казани. Идеальные дороги здесь. Посмотрите, какие проспекты! Единственное, не могу привыкнуть к комплексам и ориентируюсь только так — улица и дом. А так прекрасный город — особенно, когда все расцветает. Я же под конец лета переехал, а тут и весну застал, и лето. Очень красивый и зеленый город. И здесь есть все — и мегаполис, и Камское море, лес. Причем, все рядом — в шаговой доступности. Сам я пока не купался, только по новой набережной прогуливался.

Оценка населения — основной индикатор работы

Что удалось или не удалось за год? Население — это как лакмусовая бумага в нашей работе. Ведь именно его оценка — это основной индикатор нашей работы, согласитесь?.. Все наши дела за этот год были на слуху. Даже повторяться не хочется. Взять большие земельные дела — их ведь мониторили все — даже Москва на контроль брала на уровне Генеральной прокуратуры. Сами понимаете — такие большие суммы и площади. И честно говоря, много за год слов благодарности от населения слышали и за Боровецкий лес, и за земли в Тукаевском районе.

За год мои суждения об этом городе, о работе и отношениях с людьми, наверное, в большей степени подтвердились. Город, действительно, не простой. Он с каким-то своим характером



Были у нас и большие дела, связанные с невыплатой зарплаты. Вот недавно нам передали дело о злоупотреблении полномочиями, невыплате зарплаты и мошенничеству по заинской компании «ПСФ «Гидромонтаж». Оно с октября расследовалось в Заинске, было на контроле у президента республики, у руководства министерства труда. Людям задолжали 6 млн 200 тысяч рублей. Люди жаловались. В итоге было принято решение передать материалы в наш отдел, и вот на сегодняшний день 5 млн рублей людям уже выплатили.

Другое дело по руководству ООО «Камгэсстройцентр» было прекращено за деятельным раскаянием. Работники этой компании год пороги разных служб обивали, и год дело не возбуждалось, хотя там 105 потерпевших было. Когда они пришли к нам, мы решили провести полное и объективное расследование. А в результате законным путем была выплачена зарплата на 12,5 млн рублей с лишним.

— То есть деньги находятся лишь когда речь заходит о реальной ответственности?

— Мы приглашаем руководителей к себе, общаемся с ними: «Вот вы неплохо одеты, в руках телефоны за несколько десятков тысяч рублей, как не позвони к вам, слышишь: «я в отпуске или в командировке», а на это все деньги нужны… Вот вы втроем приехали — гендиректор, главбух, юрист — и не на одной машине в целях экономии, а на трех служебных. И если платежки проверить — сами зарплату получаете. Так почему подчиненным не платите?..». Иногда такого разговора бывает достаточно. Но я считаю, тут есть некая слабинка в законе, штраф — это слишком мягкое наказание.

«Со мной с Высокой Горы переехали семь человек»

— Ваш предшественник Марат Галиханов получил пост первого зама руководителя Следкома по Кировской области. «Миграция» сотрудников в Киров была массовой?

— Когда я приступил к работе, ко мне несколько сотрудников подошли со словами — хотим перевестись. Кто-то в Киров, кто-то в другие районы. Я этому никогда не препятствовал по одной причине: если человек считает, что ему будет комфортнее там, то силой его не удержишь, здесь он работать уже не будет. Но в Кировскую область при мне только следователь Иванов уехал, еще часть сотрудников перевелись в отделы по Татарстану.

Но вакантными их места были недолго. Со мной с Высокой Горы переехали семь человек. Любой руководитель ведь ищет единомышленников. И эти ребята со мной ведь не на Высокой Горе познакомились. А еще в Арске. Потом мы вместе переехали тогда в Пестречинский МРСО, потом — в Высокогорский, а уже оттуда в Челны. С некоторыми людьми уже по 7 лет работаем — это Шакиров, Зубов, Никитина. Они со мной уже не первый год. У нас сложилась такая деловая рабочая атмосфера, взаимопонимание, выручка. Это ведь очень важно!



Со мной с Высокой Горы переехали семь человек. Любой руководитель ведь ищет единомышленников. <...> У нас сложилась такая деловая рабочая атмосфера, взаимопонимание, выручка. Это ведь очень важно!



— А коренные челнинцы в штате остались?



— Есть, конечно… И нам есть чему друг у друга поучиться. Для местных, например, сложно было понять, как расследовать земельные дела, что и как нужно делать, а мы-то ими не первый год занимаемся. Ну а для нас сложность представляли дела по наркотикам, потому что там, где я работал раньше, недалеко от Казани, таких дел не было. И я раньше лично никогда такие дела не расследовал, их просто не было в производстве. А здесь что ни день — сбыт, закладки, хранение. Поэтому приходится немножко перепрофилироваться, обмениваться опытом. И это при том, что Следственный комитет расследует только дела этой категории только в отношении несовершеннолетних. В общем объеме наркопреступлений таких материалов немного. Вот сейчас у нас привлекаются четыре подростка-закладчика, еще двоих уже осудили.

— Дефицит кадров в отделе есть? И правда ли, что грядет объединение челнинского и тукаевского подразделений Следкома?

— Штат укомплектован полностью — 3 заместителя, 3 помощника и 10 следователей. Темы слияния не хочу касаться, но насколько знаю, решение принято и в августе стоит ждать официального документа.

Асылгараев не пойдет под суд

— Сколько земельных участков было возвращено в муниципальную и федеральную собственность за год вашей работы? Сколько таких сейчас расследуется и как оцениваете их судебную перспективу?

— По уголовным делам в Набережных Челнах возвращено более 65 гектаров, по Тукаевскому району еще 9. У нас в производстве сейчас четыре больших дела. Два — по злоупотреблению полномочиями и хищению земель лесного фонда в Тукаевском районе. По первому привлекается председатель СНТ «Дизелист» Юрий Кооль, по второму — он, его зам Наталья Ковалева, сотрудник ООО «Кадастровый центр» Рунар Мустафин и Андрей Могильницкий. Фабула вкратце такова — в результате неправомерного межевания и фальсификации в состав СНТ были включены земли лесного фонда. По схожей схеме, если помните, незаконно расширялись границы ДПК «Боровое» в Лаишевском районе. В свое время мы тоже занимались этим делом. Под суд пошли госрегистратор Филиппов и председатель ДПК.

Оба тукаевских дела на завершающей стадии расследования, осталось предъявить окончательное обвинение. На все участки наложен арест, ущерб составил не менее 5 млн рублей.

«У нас в производстве сейчас четыре больших дела. Два — по злоупотреблению полномочиями и хищению земель лесного фонда в Тукаевском районе». Фото wikimapia.org



В этот момент к разговору подключается следователь по особо важным делам Станислав Хораськин:

Хораськин: — Третье дело также связано с отчуждением 3,4 га в Боровецком лесу. По нему привлекаются Айрат Марданшин и юрист ГК «Еврогрупп» Альберт Халиуллин. Оба сейчас знакомятся с материалами дела. Марданшин свою вину признал полностью. В отношении жены Халиуллина, на которую по представленным в суд подложным документам о наличии построек оформлялся участок, принято решение о прекращении преследования — она лишь выполняла указания мужа. В ходе расследования этого дела нами использовались данные Роскосмоса — спутниковые снимки за 2012 год, которые также подтвердили отсутствие строений на указанных участках.

— А экс-глава тукаевского исполкома Расим Асылгараев по этому делу уже не привлекается?

Хораськин: — Асылгараев полностью признал свою вину, и, учитывая, что земельные участки возвращены, принято решение о прекращении в отношении него дела в связи с деятельным раскаянием, то есть по нереабилитирующему основанию. Напомню, участок леса был раздроблен на 27 частей и 7 из них были перепроданы частным лицам — в договорах купли-продажи говорится, что заплатили они Халиуллину по 100 тысяч рублей. Так вот в собственность Российской Федерации были возвращены все. Мы вызывали этих людей, опрашивали, а в конце прошлого года они все написали добровольный отказ от участков. Почему — не знаю, выкупал ли их Халиуллин, мне неизвестно.

Кроме того, был возвращен участок в 1 га, который был получен Марданшиным и переоформлен на [Дмитрия] Косинова, впоследствии осужденного по «делу игровиков». Кстати, насколько мне известно, приговором суда по тому делу у Косинова подлежали конфискации еще 100 земельных участков. Мы интересовались у приставов — приняты ли меры по конфискации, но они заявили — исполнительный лист суда до сих пор не получили. А через полгода истекает срок ареста по этим землям.

«Браслет рассчитан на квартиру, а у Миронова практически дворец»

— Помню, меру пресечения через суд Халиуллину так и удалось избрать, а домашний арест Марданшина уже сняли?

Халиев: — Да. Оба сейчас под подпиской. Все доказательства, которые мы могли добыть, добыты. Четвертое крупное дело по земле — это история с ЖК «Санрайс Сити». По нему привлекаются Алексей Миронов (бенефициар ГК «Еврогрупп», — прим. ред.) и бывший глава исполкома Набережных Челнов Фархад Латыпов. Миронов вину в мошенничестве не признает, Латыпов признает в превышении должностных полномочий. В отношении него нами возбуждалось еще несколько дел, они расследованы и прекращены за сроком давности и деятельным раскаянием.

— Ранее защита Миронова заявляла, что ущерб по налоговому эпизоду может сократиться аж на 80 млн рублей. Так ли это?

— Да. Сейчас ущерб оценивается в 43 млн рублей. Сумма на старте и финише расследования, конечно разнится. Потому что дело возбуждается только по материалам, которые нам, к примеру, представляет УБЭП, а потом мы проводим экспертизу. Даже по оценке земель суммы разнятся. Собственно, сам налоговый эпизод появился, когда мы получили подтверждение неофициальной информации о том, что структуры Миронова арендовали у муниципалитета землю за 196 тысяч рублей, а уступили ее туркам за 400 млн рублей, указав в договоре только 130 млн.

— Дело ведь возбуждалось и в отношении неустановленных налоговиков. Удалось их установить?

— Нет. Но следствие еще идет. Иногда мы предполагаем, что причастны одни люди, а выясняется, что другие. Мы полагали — раз налоги не уплачены, то возможно кто-то есть из налоговой.

— То есть вопросы к налоговикам и, в частности, Лилии Гатиной, недавно возглавившей ФНС в Марий Эл, сняты?

— Пока не знаю. Предварительное следствие еще идет, в финале будем принимать решение. Миронов в части налогов тоже вину не признает, говорит, что государству ничего не должен. Но он и про земли говорил, что все получал законно. А почему тогда вернул?! Там все долгосрочные договоры аренды были расторгнуты, в муниципальную собственность вернулось 53,8 гектара.

Четвертое крупное дело по земле — это история с ЖК «Санрайс Сити». По нему привлекаются Алексей Миронов и бывший глава исполкома Набережных Челнов Фархад Латыпов



— На прошлой неделе горсуд отказался продлевать домашний арест Миронову, хотя следствие делилось оперативной информацией о неких нарушениях условий этого ареста...

Хораськин: — Да, мы получили данные оперативников, якобы наш фигурант во время установленных судом прогулок посещал офис, а 9 июля устроил там разнос своему юристу Халиуллину и уволил его. Получить подтверждение этой информации мы пока не смогли — показания сотрудники компании давать не хотят и записи с камер наблюдения не предоставляют. Изъять эти записи при обыске нам не удалось — они хранятся на пяти зарубежных IP-адресах.

Служба уголовно-исполнительной инспекции никаких нарушений условий домашнего ареста Мироновым не фиксировала. Да и не могла — там один сотрудник на 150 арестантов. А электронного браслета у нашего обвиняемого нет. Раньше был, но его сняли, потому что радиус фиксации данного типа устройств ограничен пределами квартиры, а у Миронова практически дворец — дом 800 квадратов и участок 30 соток. Браслет постоянно указывал на нарушение…

Дело «Домкора» закрыто, преследование тукаевского экс-главы возобновлено

— На днях мэр Челнов сообщил о добровольном возврате еще 3,2 га строительной компанией «Домкор». А что с уголовным делом по этим участкам?

Хораськин: — 1 июля дело было прекращено. Оно возбуждалось не в отношении сотрудников «Домкора», а по превышению полномочий Латыповым на посту главы исполкома. Он вину в незаконной передаче участков признал, в содеянном раскаялся. Руководители «Домкора» нами задерживались, но статуса подозреваемых не получили. Возвращенные земли в компании оценили в 150 млн рублей, по нашим данным, она может быть еще выше.

— У следствия были вопросы к главе Госжилфонда Талгату Абдуллину, был ли он допрошен по этому делу?

— Нет. Допрашивались его братья.

— Не так давно было прекращено и дело бывшего главы Тукаевского и Менделеевского районов Тагира Харматуллина. Можете, рассказать о причинах?

Халиев: — Мы прекращали за сроком давности — Тукаевским районом он руководил в 2002—2010 годах. Потом там был частичный возврат земли — 5 га на 32 млн рублей. Но это дело изъяли из производства нашего отдела в центральный аппарат управления Следкома по РТ. Насколько мне известно, расследование по нему возобновлено.

— А другой бывший глава Тукаевского района Василь Хазеев следствием допрашивался?

Хораськин: — Да, он был допрошен по земельным делам. Сказал, что ничего незаконного не делал, и дал показания в отношении бывшего главы исполкома района Асылгараева. По Хазееву был вынесен отказ в возбуждении дела о превышении полномочий.

— Каким образом вы получаете информацию по таким делам?

Халиев: — Здесь очень серьезная работа службы БЭП как межрайонной, так и городской. Они и работают, это их прямая обязанность. Где-то и через общественность и СМИ. Но мы и сами знаем, как выявлять такие преступления путем анализа документов.

Про оправдательные приговоры и ОПГ

— За вашу 30-летнюю карьеру следователя были оправдательные приговоры?

— Как у следователя, по-моему, нет. Но, я уже говорил вашим коллегам — свое первое, второе, пятое дело я не помню. Тут за сутки столько материалов проходит. Вот сейчас у нас в производстве — 85 уголовных дел! Как руководитель отдела сталкивался с оправдательными приговорами по нашим делам. На Высокой Горе обвиняли начальника ГИБДД в побоях. Суд оправдал за недоказанностью.

В Челнах недавно по нашему делу оправдали отца по делу о покушении на убийство. Супруга обвиняемого в суде поменяла показания, сказала, что ее муж не душил трехмесячного ребенка, что раньше она сказала неправду. Я как юрист считаю — доказательств вины хватало: были телесные повреждения у ребенка, выезды сотрудников скорой и полиции, не только показания этой женщины. Гособвинение нас поддерживало на всех стадиях. Сейчас приговор оспаривается.

У нас в данный момент нет в производстве дел по организованной преступности. Обстановку по городу в полиции называют стабильно напряженной, но контролируемой



— В Казани, по данным силовиков, группировки вновь поднимают голову. Чувствуется что-то похожее в Челнах?

— Этот вопрос надо задавать начальнику УВД. У нас в данный момент нет в производстве дел по организованной преступности. Обстановку по городу в полиции называют стабильно напряженной, но контролируемой. Серьезных эксцессов не возникает. Нет такого, как в 90-е, чтобы с битами бегали.

— А недавняя история с семечками в 32-м комплексе?

— Это не группировка! — вступает в разговор Евгений Викентьев, заместитель руководителя следственного отдела по Набережным Челнам. — Те группировки, что раньше существовали в Челнах, были ликвидированы. Лидеры многих еще остаются в местах лишения свободы. Конечно же, неформальные связи между молодежью всегда будут. Но говорить, что это группировки, созданные с целью совершения преступлений, мягко говоря, сейчас не корректно.

В 32-м комплексе произошел конфликт между немолодым мужчиной и группой подростков. Потом, как нам известно, была драка, после которой мужчина скончался. Следов серьезных телесных повреждений наши сотрудники не обнаружили, были ли внутренние повреждения — станет ясно по результатам экспертизы. Если она установит причинно-следственную связь между ударами и смертью, будем привлекать конкретных подростков. Пока дело возбуждено по факту смерти.

Убийство за СМС и «задержание» Еретнова

— С 1 июля городские и районные суды общей юрисдикции уполномочены рассматривать дела с присяжными, есть такие дела в автограде?

Викентьев: — Одно дело мы уже направили в суд. 45-летний мужчина обвиняется в покушении на убийстве двух человек и убийстве одного из них. Преступление было совершено в апреле этого года. Все началось с оскорбления путем СМС-сообщений. Один из наших нынешних потерпевших высказал претензию брату обвиняемого и тот вызвал его на встречу. Вооружились обе стороны. Братья взяли газовый ключ и нож, ныне потерпевшие — биту и молоток. По данным следствия, наш обвиняемый ранил одного человека, вырвал биту у второго и пустил ее в ход, после чего нанес смертельный удар ножом. Одному успели оказать скорую помощь, у второго оказалось задето сердце, он скончался. Вину в умышленном убийстве фигурант не признает. Настаивает на необходимой обороне.

— Камиль Равильевич, смотрите ли вы ролики из цикла «Судьи» от экс-депутата и фигуранта «дела игровиков» Сергея Еретнова?

— Нет.

— Но, насколько я знаю, именно по его роликам о судье Вафиной вашим отделом доследственная проверка проводилась?

— У нас и возбужденное дело есть по статье 298 УК РФ («Клевета в отношении судьи»). Возбуждено по факту. Еретнов в нем допрашивался как свидетель.

— Сам Еретнов на днях заявлял о незаконном задержании, которое помешало его участию в собрании акционеров КАМАЗа...

— Во-первых, там задержания не было. Он был вызван к нам на этот день по повестке. В повестке он расписался. И не явился. Поэтому официально следователь объявил принудительный привод. Вот и все. В чем незаконность?! Он может обжаловать наше решение прокурору либо в суд. Я считаю, что мы поступили законно.

Хотелось бы немножко поработать по бюджету. Для меня это интересное направление. Очень много выделяется бюджетных средств, будь то нужды здравоохранения, покупка мебели, проведение праздников. Пока у нас таких дел нет



Планы на будущее — «поработать по бюджету»

— Скажите, как рядовые челнинцы могут записаться к вам на прием, и что такие встречи дают руководителю отдела?

— У нас предварительная запись по телефону. Номер есть на сайте. Для меня такой прием не формальность. Это, во-первых, живое общение с населением, которого не хватает. Во-вторых, через население можно черпать самую разную информацию, это очень полезно. Вы прекрасно знаете, что я нисколько от населения не отрываюсь! Да и с журналистами мы всегда на связи. Дела освещаем, комментируем, все открыто.

— Приходилось ли вам за время службы увольнять подчиненных?

— Нет, никогда. У меня нет таких полномочий. Это прерогатива руководителя управления. Я могу только рапорт на поощрение или рапорт на наказание написать.

— Какой проступок вы не простите людям своей команды?

— Наверное, какое-то предательство службы. К счастью, в моей команде с таким сталкиваться не приходилось.

— Будете ли продолжать разработку земельной темы и есть ли планы по другим направлениям?

— Обязательно будем продолжать. Уже есть серьезные наработки. А еще хотелось бы немножко поработать по бюджету. Для меня это интересное направление. Очень много выделяется бюджетных средств, будь то нужды здравоохранения, покупка мебели, проведение праздников. Пока у нас таких дел нет.

— Что же, будем следить за новостями! И пользуясь случаем, поздравляем вас и ваших коллег с Днем следователя!