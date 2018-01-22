Второе дно ЖК «Санрайс Сити»: король челнинской недвижимости получит прописку в СИЗО?

Главе ГК «Еврогрупп» Алексею Миронову шьют налоговую аферу на 128 млн рублей

Фото: Сергей Афанасьев

Главе ГК «Еврогрупп» Алексею Миронову шьют налоговую аферу на 128 млн рублей. Сегодня днем опального «короля» челнинской недвижимости пригласили на допрос в здание Следкома в Набережных Челнах. С допроса Алексея Миронова препроводили уже в изолятор временного содержания в качестве подозреваемого в налоговой афере, совершенной «в сговоре с неустановленными сотрудниками ИФНС» на 127,7 млн рублей. Адвокат Миронова заявила «Реальному времени», что правовых оснований для возбуждения данного дела попросту нет.

Уклонение от налогов как мошенничество



Задержания на допросе владелец ГК «Еврогрупп» не ожидал. Источники «Реального времени» утверждают, что после не вполне добровольного возврата 53 га в Автограде, Алексей Миронов полагал — претензий к нему больше быть не может. В конце-концов, участки он брал без торгов, потому что ему их давали. И думали, что следователи отступят. А в Следкоме решили оценить законность работы предприятий Миронова и денежные потоки между ними.

В частности, получив оперативную информацию, что реальная цена уступки земли под ЖК «Санрайс Сити» туркам якобы составила не 200, а 400 млн рублей, следователи начали искать следы этих денег. Турки цену, отличную от официальной, подтверждать не хотели. Однако проводки между аффилированными компаниями нашлись, утверждает источник «Реального времени». Что дало оснований подозревать бизнесмена в налоговом мошенничестве.

По версии следствия, в 2013-м году после продажи 4,5 га земли под будущим ЖК «Санрайс Сити», Миронов, как владелец компании ООО «ИК «ADG-Челны», желая уйти от уплаты налогов, в сговоре с неустановленными сотрудниками ИФНС по городу Набережные Челны, „провел мероприятия по отчуждению той самой земли“ (через ООО „Компанон Ч“ и „Т Инвестор“), а потом представил неполные декларации по налогам на добавленную стоимость и прибыль. По данным следствия, в бюджет компания Миронова заплатила только 6 процентов от того, что должна была. Казна получила 18 млн рублей. Однако ущерб ей же следствие оценило аж в 127 млн 660 тысяч рублей.

С допроса Алексея Миронова препроводили уже в изолятор временного содержания в качестве подозреваемого в налоговой афере. Фото chelny-biz.ru



Напомним, в рамках уголовного дела о земле в „Санрайс Сити“ сообщалось, что участки ООО „Санрайс Капитал“ выкупало именно у „Т Инвестора“, когда директором и учредителем этой фирмы, как и „Компаньона Ч“ был лично Миронов. Позже обе компании, почти синхронно сменив названия (на „Тургай“ и „Йолдыз“), снялись с налогового учета, мигрировали в Самару, получили новых владельцев и директоров. По мнению следствия, сделано это было отнюдь не случайно.

Версия защиты: ни налоговой проверки, ни ревизии

Впрочем, сам подозреваемый и его адвокат Елена Точилкина с претензиями следствия не согласны. „Реальному времени“ удалось дозвониться до адвоката, когда та возвращалась из Челнов в Казань.

— Дело возбуждено по 159-й статье УК РФ (мошенничество), но в постановлении описана диспозиция статьи 199 УК (уклонение от уплаты налогов). Поскольку хищение происходит путем изъятия, завладения права на имущество. А при уклонении от уплаты налога хищения, как такового, нет, — считает Елена Точилкина.

Между тем, именно об этой мере пресечения в ближайшее время намерено ходатайствовать следствие.

По словам адвоката, ни ей, ни клиенту не понятно — каким образом следователи вообще смогли выявить недоимку? Экспертизы не было, ревизия не проводилась. А главное — не было новой налоговой проверки, которая могла бы выявить нарушения в отчетности. говорит Точилкина. Более того, по словам адвоката, проведение такой налоговой проверки в 2018-м году вообще невозможно, поскольку законодательством предусмотрены четкие сроки: проверка охватывает три предшествующих года.

Защитник подчеркнула и еще один момент — аресты по налоговым делам не предусмотрены. Однако именно об этой мере пресечения следователи намерены просить суд. Причем, не челнинский, а казанский.

По словам адвоката, ни ей, ни клиенту не понятно — каким образом следователи вообще смогли выявить недоимку. Фото aif.ru

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Напомним, ранее силовикам с боем удавалось узаконить лишь несколько неотложных обысков по связанным с Мироновым земельным делам, впрочем, добиться ареста правой руки Миронова — юриста ГК „Еврогрупп“ Альберта Халиуллина не удалось и с трех попыток в Казани. В частности, юриста подозревают в аферах с уводом 3,4 га Боровецкого леса (вместе с двоюродным братом вице-премьера Марданшина и экс-главой тукаевского исполкома Асылгараевым) и перепродажей земли под ЖК „Санрайс Сити“ (не без участия бывшего сити-менеджера Челнов Фархада Латыпова).