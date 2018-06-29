Экс-депутата горсовета Челнов Сергея Еретнова отпустили после допроса

Следователи отпустили задержанного сегодня экс-депутата горсовета Набережных Челнов Сергея Еретнова после трехчасового допроса.

Как сообщает Chelny-biz со ссылкой на бывшего чиновника, его задержали по пути на собрание акционеров КАМАЗа. Еретнов был допрошен в качестве свидетеля по заявлению судьи челнинского городского суда Гольфии Вафиной.

Отметим, что в апреле экс-депутат выпустил видеоролик, в котором рассказал, что на Вафину подано несколько заявлений о получении взятки, а также отмечал, что судья на протяжении многих лет якобы помогала регистрировать здания, которые по каким-либо причинам не могли пройти законных процедур.