Следком закрыл дело экс-главы Тукаевского района после возврата 5 га

Уголовное дело бывшего главы Тукаевского района Тагира Харматуллина прекращено за деятельным раскаянием подозреваемого. Об этом «Реальному времени» сообщили сегодня в Следкоме по РТ.

Следствие учло не только раскаяние фигуранта, но положительные характеристики, его возраст и состояние здоровья. Весомым фактором стало и добровольное возмещение ущерба аж на 32 млн рублей, утверждают источники «Реального времени» среди силовиков.

По словам собеседников издания, 5 из 9 гектаров незаконно отчужденных земель были возвращены в муниципальную собственность. Стоимость остальных участков возместили деньгами.

Постановление о прекращении дела раскаявшегося было подписано 16 мая.

Напомним, на старте расследования ущерб от действий Харматуллина оценивался в 77 млн рублей. В январе 2018 года он был арестован по подозрению в превышении полномочий и мошенничестве.

Всего по результатам следствия и антикоррупционных проверок в Татарстане было возвращено 340 га незаконно отчужденных земель.