Следком начал проверку по факту избиения подростками мужчины до смерти в Набережных Челнах

Следственный комитет РФ по РТ проводит поверку по факту избиения подростками мужчины в Набережных Челнах.

Инцидент произошел накануне. По предварительным данным, проходя по двору, пострадавший сделал замечание группе подростков, которые грызли семечки на детской площадке. В результате подростки избили мужчину, позже он скончался. Его смерть могла наступить в результате сердечной недостаточности.





В дальнейшем двое из подростков были доставлены для дачи объяснений в полицию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте СК.

Ранее в Татарстане 24-летний местный житель получил год условно за избиение инспектора ГИБДД.