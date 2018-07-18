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Следком начал проверку по факту избиения подростками мужчины до смерти в Набережных Челнах

16:58, 18.07.2018

Следственный комитет РФ по РТ проводит поверку по факту избиения подростками мужчины в Набережных Челнах.

Инцидент произошел накануне. По предварительным данным, проходя по двору, пострадавший сделал замечание группе подростков, которые грызли семечки на детской площадке. В результате подростки избили мужчину, позже он скончался. Его смерть могла наступить в результате сердечной недостаточности.


В дальнейшем двое из подростков были доставлены для дачи объяснений в полицию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте СК.

Ранее в Татарстане 24-летний местный житель получил год условно за избиение инспектора ГИБДД.

Происшествия Татарстан
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