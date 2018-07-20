Следком обнародовал показания о заграничной недвижимости обвиняемого владельца ГК «Еврогрупп»

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Показания свидетеля Мамедова о заграничной недвижимости челнинского бизнесмена Алексея Миронова сегодня обсудили на заседании Набережночелнинского горсуда. Сам обвиняемый в мошенничестве бенефициар ГК «Еврогрупп» назвал такие заявления фантазиями следствия, передает журналист «Реального времени» из суда.

Суд рассматривает ходатайство Следкома РТ о продлении срока домашнего ареста Миронову до 7 сентября. При этом следователь Станислав Хораськин просит суд ограничить прогулки подследственного придомовой территорией: следствием получен рапорт сотрудников БЭП МВД, что обвиняемый использует прогулки для посещения офиса и проведения совещаний. «Сейчас эта информация проверяется», — сообщил следователь.

Для проверки показаний свидетеля Мамедова, которому Миронов якобы рассказывал об имуществе за рубежом, Следкомом направлены международные запросы. Ответов пока нет. В какие страны — на заседании со стороны представителя ведомства так и не прозвучало. Зато было оглашено — Миронов добровольно не сдал действующий загранпаспорт

Сам Алексей Миронов на вопрос судьи о паспорте и зарубежных активах заявил, что документ утерян, а счетов и недвижимости за пределами РФ у него нет. Его защитники сослались на представленный следствием допрос свидетеля, который заявляет о каком-то имуществе в Дубае, но так невнятно, что чье оно — остается гадать.

Стоит отметить, что еще до привлечения к уголовной ответственности бенефициара «Еврогрупп» его структуры вернули в муниципальную собственность земли на 2 млрд рублей с лишним.