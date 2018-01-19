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Следком взял за землю экс-главу Тукаевского района

14:00, 19.01.2018 14 Сюжет: «Земельная война» в автограде

Источники «Реального времени» предрекают целый букет уголовных дел о раздаче участков под Челнами

Следком взял за землю экс-главу Тукаевского района Фото: chelny-biz.ru

Сотрудники Следкома по РТ продолжают наступление на земельных баронов в Тукаевском районе. Сегодня за отчуждение 3,5 га близ Боровецкого леса был арестован 62-летний фермер и бывший глава двух районов Татарстана Тагир Харматуллин. Ущерб от его действий оценен в 77 млн рублей, впрочем, экс-чиновник вину не признает. В преступлении также подозревают получателя земли — Элхана Досмамедова и риэлтора Айрата Мухаметгалиева. Подробности — в материале «Реального времени».

Без торгов и за бесценок

О привлечении экс-главы Тукаевского и Менделеевского районов к уголовной ответственности стало известно сегодня, причем уже после его ареста. А вот само дело о мошенничестве и превышении полномочий со стороны неустановленных лиц следователи возбудили еще 16 января вечером. А 17-го, в 6 утра, пришли (вместе с оперативниками УЭБиПК) с обыском к Тагиру Харматуллину, в его КФХ в поселке Сосновоборский. После обыска 62-летнего главу КФХ задержали в качестве подозреваемого.

Как выяснило «Реальное время», Следком предъявил бывшему главе Тукаевского района истории с уводом 3,5 га в селе Большая Шильна у Боровецкого леса. Следователи считают, что Харматуллин с марта 2010 года по июнь 2011 года в помещении исполкома района, «явно выходя за пределы своих полномочий, нарушая права и законные интересы граждан, а также охраняемые законом интересы государства… дал указание на незаконное выделение этой земли», а затем дал еще одно указание — по изменению вида использования участка с рекреационной деятельности на ИЖС. Сделано все это было без проведения аукциона, в итоге муниципальный бюджет лишился имущества на 77 млн рублей, считает следствие.

Получателем земли и застройщиком, как утверждают источники «Реального времени», стал местный бизнесмен Элхан Досмамедов. А посредником в сделке выступал директор тукаевского ООО «Центр развития земельных и имущественных отношений» Айрат Мухаметгалиев. Оба также попали под подозрение, однако мера пресечения через суд им не избиралась.

Адвокат экс-главы: «Мы не можем понять суть претензий»

На месте того участка в Большой Шильне появилась улица Завидная, застроенная 21 коттеджем. В одном из этих домиков следователи бывали уже не раз — ведь там живет не поддающийся арестам юрист ГК «Еврогрупп» Альберт Халиуллин, обвиняемый в афере с уводом других 3,4 га Боровецкого леса, давлении на свидетелей и мошенничестве на 136 млн с пересдачей в аренду участков под ЖК «Санрайс Сити». Кстати, другой фигурант лесного дела — экс-глава исполкома Тукаевского района Расим Асылгараев проходит в деле бывшего главы того же района в качестве свидетеля.

Что до Тагира Харматуллина, то вину он на допросе не признал, давать показания отказался и, вообще, «вел себя агрессивно», — сообщили в Следкоме по РТ. Тем не менее сегодня Советский райсуд Казани санкционировал арест экс-главы на срок до 16 марта. Защита намерена его оспорить. «Мы не можем понять суть претензий. В тот период, который ему инкриминируется, он главой Тукаевского района уже не работал», — заявил «Реальному времени» адвокат подозреваемого Фархат Канафиев.

Действительно, в официальной биографии Тагира Харматуллина говорится, что на посту тукаевского главы он работал в 2002—2010-х годах, а в августе 2010-го возглавил Менделеевский район, где трудился еще пару лет, а с 2012-го стал руководителем именного КФХ. С сельским хозяйством связана большая часть жизни Харматуллина — начинал в 1977-м инженером в совхозе «Татарстан» Тукаевского района, позже работал главным инженером свинокомплекса того же совхоза, в 1986-м возглавил совхоз «Сосновоборский», а через 10 лет — ОАО «Набережночелнинский мясокомбинат». На пост главы администрации Тукаевского района уходил в 2002-м с поста гендиректора ОАО «Агрофирма «Сосновоборская». В трудовой биографии Харматуллина было два коротких зигзага — успел поработать мастером депо казанского трамвайно-троллейбусного управления (1978—1979 гг.) и «изменить» Татарстану с совхозом «Заливский» Волгоградской области (1979—1980 гг.)

Экс-глава исполкома Тукаевского района Расим Асылгараев проходит в деле бывшего главы того же района в качестве свидетеля. Фото Сергея Афанасьева

Источники «Реального времени» отмечают, что незаконная, по версии следствия, процедура увода спорного участка началась при главе Харматуллине, а завершилась уже при Василе Хазееве, который якобы не счел нужным нарушать договоренности своего предшественника. Следствие ведет активную работу по поиску новых эпизодов в истории раздачи тукаевских земель. В частности, проверяет обоснованность выделения участков и самому бывшему главе.

Напомним, в 2017 году действия силовиков привели к возврату в муниципальную собственность Набережных Челнов 58 га на общую сумму около 3 млрд рублей.

Ирина Плотникова
ПроисшествияБизнесОбществоИнфраструктураНедвижимость
комментарии 14

комментарии

  • Анонимно 19 янв
    Зачем арестовывать, содержать его за счёт бюджета. Можно же под подписку, ну максимум домашний арест, а если ошиблись следователи ,кто будет отвечать. Он же с топором на школу не наподал , даже по морде ни кому не дал. Земельные дела они неоднозначные. Беспредел силовиков уже надоел. Полицейское государство.
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  • Анонимно 19 янв
    Вот так бывает уж
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    Анонимно 19 янв
    совершенно непонятно, куда все силовики смотрели 7 лет и почему разглядели эти факты только сейчас. Таких историй полно в каждом районе
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  • Анонимно 19 янв
    Будет теперь по строгости закона отвечать
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  • Анонимно 19 янв
    Не знает за что взяли. Так уверен в своей чистоте. Но видимо есть все таки грехи, раскроют глаза
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  • Анонимно 19 янв
    главой района быть себе в убыток
    за каждую копейку упрекать будут
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  • Анонимно 19 янв
    Главой тукаевского района явно было не в убыток быть.
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  • Анонимно 19 янв
    со следствием сотрудничать отказывается, вину не признает, в содеянном не раскаивается--значит можно инкриминировать вышку! ведет себя нагло ,а зря яяяяяяяя
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  • Анонимно 20 янв
    Земля ,лес принадлежит народу и деньги полученные от продажи должны пойти на поддержку детей, инвалидов, пенсионеров это банально, но верно!С аукциона в бюджет! Если арест не предвыборная компанейщина то заставит многих задуматься! А то невозможно пройти в лес заборы, заборы!
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  • Анонимно 20 янв
    Вы проверьте Кушнаренковский район Башкортостана, там земли тусуют как карты, кто больше выиграет участки тот в плюсе.
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  • Анонимно 20 янв
    В период работы этого " главы" развалили все сельское хозяйство района,уничтожили все дойное стадо,колхозы и совхозы... а до этого он довел до банкротства Челнинский мясокомбинат. Если бы не родственные прочие связи он давнооо бы сидел
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  • Анонимно 21 янв
    Очень важное сообщение -возможно прокуратура РТ возмется наконец за изучение пропажи земли Учхоза КСХИ и земель Ветеринарного инстиута-и самое главное - что от туда наши ТУЗЫ !!
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  • Manfred Mansurov 22 янв
    Заказ всесильных
    пауки поедают друг- друга...
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  • Анонимно 26 янв
    2004 год, глава Тукаевского района РТ Тагир Нуруллович Харматуллин. Пос. Комсомолец, Совхоз КамАЗ переименован на ООО "КамАЗ-Агро", назначен Тукаевской администрацией новый директор, бывший механик совхоза КамАЗ Рахимов Мунир Узбекович, цветущее сельхоз. предприятие в то время, как в настоящем совхоз им. Ленина, Грудинина. Многотысячный свиноводческий комплекс, огромные мощности, все виды тракторов, автомашин, КамАЗы, комбайны и любой другой техники, новый современный многомиллиардной стоимости Чешский комплекс для КРС с двумя огромными корпусами молоко перерабатывающего завода. И так вся власть в "КамАЗ-Агро" сразу перешла семье нового директора- Мунира Рахимова и его родственникам и родственникам жены, закипела работа, для начало затопили в подвале конторы документацию, потом уничтожали новорожденных поросят,топили прямо в фермах, остальные поросята вывозились, продавались а вырученные деньги присваивались семьей и родственниками Мунира Рахимова, зарплату рабочим не платили с первых же дней. В поселке дома отапливались центральным отоплением, в связи с уничтожением свиноводческого комплекса, на зиму остановили в поселке котел централизованного отопления, жители не только остались без денег без работы но и на зиму без тепла в квартирах, что касается земель ООО " КамАЗ-Агро" не сеяли, не пахали и не убирали, и паевых земель населению не выделяли. Тагир Нуруллович это ты теперь с народом, а когда ты был главой народ в упор не видел и не слышал.
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