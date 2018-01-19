Следком взял за землю экс-главу Тукаевского района

Источники «Реального времени» предрекают целый букет уголовных дел о раздаче участков под Челнами

Сотрудники Следкома по РТ продолжают наступление на земельных баронов в Тукаевском районе. Сегодня за отчуждение 3,5 га близ Боровецкого леса был арестован 62-летний фермер и бывший глава двух районов Татарстана Тагир Харматуллин. Ущерб от его действий оценен в 77 млн рублей, впрочем, экс-чиновник вину не признает. В преступлении также подозревают получателя земли — Элхана Досмамедова и риэлтора Айрата Мухаметгалиева. Подробности — в материале «Реального времени».

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О привлечении экс-главы Тукаевского и Менделеевского районов к уголовной ответственности стало известно сегодня, причем уже после его ареста. А вот само дело о мошенничестве и превышении полномочий со стороны неустановленных лиц следователи возбудили еще 16 января вечером. А 17-го, в 6 утра, пришли (вместе с оперативниками УЭБиПК) с обыском к Тагиру Харматуллину, в его КФХ в поселке Сосновоборский. После обыска 62-летнего главу КФХ задержали в качестве подозреваемого.

Как выяснило «Реальное время», Следком предъявил бывшему главе Тукаевского района истории с уводом 3,5 га в селе Большая Шильна у Боровецкого леса. Следователи считают, что Харматуллин с марта 2010 года по июнь 2011 года в помещении исполкома района, «явно выходя за пределы своих полномочий, нарушая права и законные интересы граждан, а также охраняемые законом интересы государства… дал указание на незаконное выделение этой земли», а затем дал еще одно указание — по изменению вида использования участка с рекреационной деятельности на ИЖС. Сделано все это было без проведения аукциона, в итоге муниципальный бюджет лишился имущества на 77 млн рублей, считает следствие.

Получателем земли и застройщиком, как утверждают источники «Реального времени», стал местный бизнесмен Элхан Досмамедов. А посредником в сделке выступал директор тукаевского ООО «Центр развития земельных и имущественных отношений» Айрат Мухаметгалиев. Оба также попали под подозрение, однако мера пресечения через суд им не избиралась.

Адвокат экс-главы: «Мы не можем понять суть претензий»

На месте того участка в Большой Шильне появилась улица Завидная, застроенная 21 коттеджем. В одном из этих домиков следователи бывали уже не раз — ведь там живет не поддающийся арестам юрист ГК «Еврогрупп» Альберт Халиуллин, обвиняемый в афере с уводом других 3,4 га Боровецкого леса, давлении на свидетелей и мошенничестве на 136 млн с пересдачей в аренду участков под ЖК «Санрайс Сити». Кстати, другой фигурант лесного дела — экс-глава исполкома Тукаевского района Расим Асылгараев проходит в деле бывшего главы того же района в качестве свидетеля.

Что до Тагира Харматуллина, то вину он на допросе не признал, давать показания отказался и, вообще, «вел себя агрессивно», — сообщили в Следкоме по РТ. Тем не менее сегодня Советский райсуд Казани санкционировал арест экс-главы на срок до 16 марта. Защита намерена его оспорить. «Мы не можем понять суть претензий. В тот период, который ему инкриминируется, он главой Тукаевского района уже не работал», — заявил «Реальному времени» адвокат подозреваемого Фархат Канафиев.

Действительно, в официальной биографии Тагира Харматуллина говорится, что на посту тукаевского главы он работал в 2002—2010-х годах, а в августе 2010-го возглавил Менделеевский район, где трудился еще пару лет, а с 2012-го стал руководителем именного КФХ. С сельским хозяйством связана большая часть жизни Харматуллина — начинал в 1977-м инженером в совхозе «Татарстан» Тукаевского района, позже работал главным инженером свинокомплекса того же совхоза, в 1986-м возглавил совхоз «Сосновоборский», а через 10 лет — ОАО «Набережночелнинский мясокомбинат». На пост главы администрации Тукаевского района уходил в 2002-м с поста гендиректора ОАО «Агрофирма «Сосновоборская». В трудовой биографии Харматуллина было два коротких зигзага — успел поработать мастером депо казанского трамвайно-троллейбусного управления (1978—1979 гг.) и «изменить» Татарстану с совхозом «Заливский» Волгоградской области (1979—1980 гг.)

Экс-глава исполкома Тукаевского района Расим Асылгараев проходит в деле бывшего главы того же района в качестве свидетеля. Фото Сергея Афанасьева



Источники «Реального времени» отмечают, что незаконная, по версии следствия, процедура увода спорного участка началась при главе Харматуллине, а завершилась уже при Василе Хазееве, который якобы не счел нужным нарушать договоренности своего предшественника. Следствие ведет активную работу по поиску новых эпизодов в истории раздачи тукаевских земель. В частности, проверяет обоснованность выделения участков и самому бывшему главе.

Напомним, в 2017 году действия силовиков привели к возврату в муниципальную собственность Набережных Челнов 58 га на общую сумму около 3 млрд рублей.