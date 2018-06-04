Экс-глава налоговой инспекции Набережных Челнов официально стала руководителем ФНС в Марий Эл

Сегодня главой управления Федеральной налоговой службы по Марий Эл официально стала Лилия Гатина. Она перешла на этот пост с должности руководителя налоговой инспекции Набережных Челнов.

Коллективу управления ее представил начальник межрегиональной инспекции ФНС по ПФО Валентин Роговой, передает «Медиапоток».

Главный федеральный инспектор по республике Петр Журавлев выразил уверенность, что с приходом Гатиной ФНС в регионе продолжит развиваться и пообещал ей поддержку.

Также новый начальник УФНС по республике встретилась с главой Марий Эл Александром Евстифеевым.

Напомним, что слухи о ее назначении появились на прошлой неделе. Сообщалось что Гатина является главным кандидатом на должность нового руководителя регионального управления ФНС в Марий Эл.

Стоит отметить, что предыдущий глава управления Кирилл Князев был назначен 2 февраля этого года руководителем УФНС по Оренбургской области. Четыре месяца обязанности главы марийской налоговой службы исполнял Денис Смехов.