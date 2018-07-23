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В Татарстане возбудили уголовное дело из-за избиения подростками мужчины в Челнах

12:14, 23.07.2018
В Татарстане возбудили уголовное дело из-за избиения подростками мужчины в Челнах
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по факту избиения подростками мужчины в Набережных Челнах.

«По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вредя здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, инцидент произошел 17 июля. По данным следствия, проходя по двору, пострадавший сделал замечание группе подростков, которые грызли семечки на детской площадке. В результате подростки избили мужчину, позже он скончался.

Согласно предварительным результатам исследования, смерть мужчины могла наступить в результате сердечной недостаточности.

Происшествия Татарстан
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