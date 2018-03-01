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Талгат Абдуллин о ситуации с «Домкором»: «Мой гражданский долг — оказать содействие следствию»

17:30, 01.03.2018 2

Глава ГЖФ подтвердил вызов на допрос в Следком, но пока не знает — в качестве кого

Талгат Абдуллин о ситуации с «Домкором»: «Мой гражданский долг — оказать содействие следствию» Фото: Олег Тихонов

Обыски в компании «Домкор» сегодня утром продолжились, но уже не в офисе, а в домах руководства. Если сначала следственные действия связывали с гибелью рабочего на стройке, то теперь следователи называют настоящую причину — уголовное дело о мошенничестве с передачей участка земли от челнинского исполкома девелоперу. Вызов на допрос по данному делу получил и глава Госжилфонда при президенте РТ. Талгат Абдуллин лично подтвердил «Реальному времени» этот факт, сказав, что собирается завтра в Набережночелнинский отдел Следкома, и прокомментировал происходящие события.

Визитеры в погонах

Неспокойным выдалось нынешнее утро у руководства челнинской строительной компании «Домкор». Сотрудники Следкома и МВД пришли с обысками домой к коммерческому директору Юрию Мочалину и первому заместителю гендиректора Ильдару Ахметгарееву. После обысков обоих доставили на допрос в Следственный комитет.

Оказалось, обыски связаны с расследованием нового уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Его возбудили сегодня, 1 марта, причем в отношении неустановленных лиц.

По версии следствия, в период не позднее 17 сентября 2012 года у группы этих неустановленных лиц возник умысел на хищение муниципального участка площадью 8336 кв. м, и они вступили в сговор с неустановленными должностными лицами исполкома Набережных Челнов. Далее, по версии следствия, провернули аферу, которая причинила ущерб бюджету на сумму порядка 50 млн рублей: участок на Цветочном бульваре был сначала незаконно выделен, а потом договор об аренде был перезаключен без публичного предложения и торгов аж на 49 лет.

Участок на Цветочном бульваре был сначала незаконно выделен, а потом договор об аренде был перезаключен без публичного предложения и торгов аж на 49 лет

Глава ГЖФ: «С сутью и содержанием уголовного дела не знаком»

По данным наших источников, отвечая на вопросы следователей, Юрий Мочалин и Ильдар Ахметгареев отрицали свою вину. После допроса оба были задержаны в качестве подозреваемых на 48 часов. В Следком сегодня был вызван и собственник «Домкора» Мунир Гайнуллов, но не пришел. Из компании поступила информация: шеф покинул город ради командировки.

На просьбу высказать свою позицию о происходящем в пиар-службе девелопера ответили, что никого из руководства на месте нет и они пока воздержатся от комментариев. В открытых источниках сообщается, что учредителями ООО «Домкор» являются ООО «Итес» Мунира Гайнуллова и компания «Бизнес-Инвест», которую связывают с семьей главы Госжилфонда Талгата Абдуллина. Конечные бенефициары — Мунир Гайнуллов (50%), а также братья Талгат (12,5%), Ринат (25%) Абдуллины и сын главы ГЖФ Булат (12,5%). Как сообщили нашему изданию источники в правоохранительных органах, главу ГЖФ также вызвали на допрос на завтра.

— Пришло сообщение о необходимости прибыть в следственный отдел г. Набережные Челны для допроса по уголовному делу № 11802920009000096. С сутью и содержанием уголовного дела не знаком, в качестве кого должен принять участие в следственных мероприятиях — не догадываюсь. Мой гражданский долг — оказать содействие следствию, если у меня, по мнению следователя, имеется возможность, — подтвердил «Реальному времени» вызов на допрос в Следком Талгат Абдуллин.

Талгат Абдуллин: «Мой гражданский долг — оказать содействие следствию, если у меня, по мнению следователя, имеется возможность». Фото Олега Тихонова

Под предлогом гибели рабочего и пустырь у ЖК «Янтарный»

Напомним, сначала обыски проводили в офисе одного из предприятий «Домкора» сразу после гибели рабочего на одной из челнинских строек. Накануне сотрудники Следкома якобы под тем же предлогом обыскивали головной офис компании, что уже выглядело странно — ничего подобного не было замечено в ходе расследования других несчастных случаев на стройках республики. Однако команда руководителя Набережночелнинского отдела Камиля Халиева, похоже, просто набила руку на земельных делах и не смогла пройти мимо признаков знакомой схемы.

Ранее в Набережных Челнах был задержан Ренат Ахмадинуров — прораб компании «Домкор Строй», сварщик которой погиб на стройплощадке. Накануне в челнинском суде Камиль Халиев лично настаивал на аресте прораба, и суд с ним согласился. По версии следствия, смерть рабочего наступила в результате нарушения правил безопасности. Ахмадинуров проходит в качестве подозреваемого по делу о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. Причастность к этому он признал лишь частично.

По данным наших источников, речь в новом деле о мошенничестве неустановленных бизнесменов и их неустановленных пособников в исполкоме автограда, превысивших полномочия, идет об участке «Домкора» рядом с его жилым комплексом «Янтарный». По сути, это небольшой пустырь между домами №1 и №8 на Цветочном бульваре. По данным публичной кадастровой карты, территория в 0,8 га (к/н 16:52:060103:46) изначально предназначалась для подземного паркинга, но до сих пор не застроена.

По данным наших источников, речь идет об участке «Домкора» рядом с его жилым комплексом «Янтарный»

Форма собственности земли — публично-правовая. Кадастровая стоимость участка — 13,9 млн рублей. Для сравнения: три гектара под «Янтарным» и соседними домами оценены в 109 млн. Следователи считают, что землю в 0,8 га выдал исполком Челнов, когда членом комиссии по выделению земель был Мунир Гайнуллов (ранее 9 лет был вице-мэром Челнов при Хамадееве и Халикове, позже советником Талгата Абдуллина в ГЖФ, — прим. ред.). Теперь же Гайнуллов — один из собственников «Домкора». Аренду спорного участка почти на полвека продлевал уже глава исполкома Фархад Латыпов — ныне подозреваемый по делу ЖК «Санрайс Сити», Латыпов активно сотрудничает со следствием. В тот момент Ильдар Ахметгареев был гендиректором компании «ЖИК», той самой, что получала участок и под «Янтарный».

Пока, по неподтвержденным данным, следователи также наведались на панельный завод и завод по производству кирпича «Ак Барс Девелопмент» в Набережных Челнах. В татарстанских телеграм-каналах визиты Следкома к девелоперам связывают с «личной разборкой» между мэрией Набережных Челнов и структурами Абдуллина. Впрочем, новое дело вполне вписывается в начатую в прошлом году кампанию по возврату отчужденных муниципальных земель.

P.S.

Как стало известно «Реальному времени» после выхода материала, в ходе телефонного разговора Талгата Абдуллина со следователем, экстренной необходимости его присутствия завтра в Набережных Челнах нет. Ему было предложено прибыть для беседы в удобное для него время

Василя Ширшова, Ирина Плотникова
Справка

Строительная компания «Домкор», по данным единого реестра застройщиков России, основана в 2004 году. По итогам прошлого года девелопер занял второе место в республике по объемам ввода жилья — 78 тысяч кв. м, а текущих строек у нее — на 129 тысяч «квадратов». На официальном сайте сообщается, что «Домкор» — это содружество четырех сильных представителей строительной отрасли Татарстана, объединившихся 3 октября 2013 года. Компания активно инвестирует в строительную отрасль республики и работает в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Менделеевске, Елабуге и других городах РТ.

ПроисшествияНедвижимостьБизнес
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 01 марта
    Мунир! Мудрость в том и состоит, что вовремя надо остановливаться
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  • Damir Shavaleev 01 марта
    Талгат Абдуллин не знает в качестве "КОГО" смешно.... вызывают СВИДЕТЕЛЕМ БАТЮШКА пока....
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