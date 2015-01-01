«Земельный передел» в автограде
В Набережных Челнах развернулась масштабная операция по проверке сделок с муниципальной землей, которая вылилась в серию уголовных дел. В центре скандала - ГК «Еврогрупп» известного челнинского предпринимателя Алексея Миронова – некогда крупнейшего владельца недвижимости и девелопера автограда. Учитывая то, что компания была задействована на многих знаковых для города объектах, в делах оказались замешаны некоторые масштабные проекты, в том числе международные. Под следствием оказались как сотрудники ГК, так и бывшие муниципальные чиновники. В деловых кругах говорят о конфликте элит. Подробности – в сюжете «Реального времени».
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