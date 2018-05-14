Итоги дня: слухи об отставках, ВСМ на Урале и перенос посольства США в Иерусалим

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 14 мая.

Сегодня СМИ сообщили о ряде отставок и назначений в связи со сменой правительства РФ. Так, по данным изданий, Сергей Лавров, Денис Мантуров и Сергей Шойгу сохранят посты глав МИДа, Минпромторга и Минобороны соответственно. Переназначат в новое правительство и главу Минэнерго Александра Новака, а также министра культуры Владимира Мединского. И.о. вице-премьера Дмитрию Рогозину, который покинет свой пост, предложили возглавить «Роскосмос». Кроме того Михаил Бабич может оставить пост полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе, а в Госдуме РФ сообщили о согласии Кудрина возглавить Счетную палату.

На территории бывшего ЖБИ-4 произошел пожар. Горели емкости с легковоспламеняющимися жидкостями — толуолом, изобутанолом, ацетоном, всего порядка 100 тонн или 25 цистерн. Подробнее об инциденте и его последствиях читайте в материале «Реального времени».

В особой экономической зоне «Алабуга» сегодня открыли первый в Поволжье сервисный металлоцентр. Он будет заниматься производством стальных заготовок для автокомпонентов. Общая стоимость проекта составила около 1 млрд рублей. В него вложились ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «Джошкуноз-Алабуга» («дочка» турецкой Coskunoz) и управляющая компания ОЭЗ «Алабуга».



В секторе Газа проходят столкновения между палестинцами и военными Израиля на фоне открытия посольства США в Иерусалиме. На данный момент в столкновениях погиб 41 человек, еще 1,7 тыс. человек пострадали.

И наконец, сегодня стало известно, что первую ветку ВСМ построят не из Москвы в Казань, а из Челябинска в Екатеринбург. Распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали на Урале уже подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.