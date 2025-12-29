В Набережных Челнах состоится новогодний салют, а в Казани — нет

Мэрия Челнов сообщила о проведении праздничного салюта 31 декабря на площади Азатлык

Фото: Динар Фатыхов

Мэрия Набережных Челнов сообщила о проведении праздничного салюта 31 декабря на площади Азатлык. Фейерверк начнется в 22:00, говорится в сообщении пресс-службы администрации.

Праздничные мероприятия стартуют на площади в 19:00. Для обеспечения безопасности горожан будут усилены меры охраны общественного порядка. На территории площади организуют дополнительные посты и проведут досмотровые мероприятия. Власти города просят жителей отнестись с пониманием к дополнительным мерам безопасности и следовать указаниям сотрудников служб охраны.

Напомним, что в Казани с 25 декабря по 11 января ввели противопожарный режим. По причин этого в столице Татарстана не будут проводить централизированный салют в честь Нового года. Помимо этого, в Казани на новогодние праздники запретили пиротехнику при режиме беспилотной опасности. Подобные ограничения распространяются на режим «Угроза атаки БПЛА» и при получении сигнала оповещения гражданской обороны «Внимание всем!».

Наталья Жирнова