Курьер из Казани пойдет под суд за мошенничество на 6 млн рублей

Жертвой обмана стал 33-летний мужчина из Кочкуровского района

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Полиция Мордовии передала в суд дело о крупном телефонном мошенничестве. На скамье подсудимых окажется 31-летний житель Казани, работавший курьером у аферистов, сообщает «МВД Медиа».

Жертвой обмана стал 33-летний мужчина из Кочкуровского района. Злоумышленники представились сотрудниками ФСБ и убедили, что его деньги пытаются незаконно перевести. Под предлогом «спасения» сбережений они заставили потерпевшего снять все накопления и отвезти их в Саранск. Там мужчина отдал деньги курьеру в деловом костюме, который затем спрятал их в лесу Лямбирского района. Правоохранители вычислили помощника мошенников и задержали его в Казани. Мужчина признался, что нашел «работу» в интернете и выполнял указания неизвестных кураторов.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере направлено в суд. Подозреваемый находится под стражей.



Наталья Жирнова