Виталий Милонов: «Есть примеры и абсолютно бессовестных учеников, и недостаточной квалификации педагогов»

Минпросвещения РФ разработало новые правила разрешения конфликтов с учениками. Так, в ведомстве предложили сообщать о спорных ситуациях руководителю, выявлять детали конфликта и виновных, а затем подключать комиссию, которая вынесет решение по разрешению спора. На четвертом этапе руководитель или ответственные контролируют исполнение этого решения. Также руководству поручили бороться со сплетнями, лицемерием и интригами в коллективе. «Конечно, универсального метода решения проблемы нет. Есть примеры абсолютно бессовестных учеников, но, к сожалению, есть и примеры недостаточной профессиональной квалификации педагогов, которые окончили какие-то учебные заведения, может, даже по блату, но в реальности являются эмоционально невыдержанными людьми. При этом в данном случае мы должны вспомнить о роли руководителя, директора, который отвечает за то, что происходит в школе, именно он должен нести ответственность за ситуацию», — заявил «Реальному времени» зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, материнства и детства Виталий Милонов. О том, как еще можно предотвратить конфликты, которые возникают в школах между учениками, учителями и их родителями, — в материале издания.



Восстановить педагогический диалог



По мнению заслуженного учителя России Александра Снегурова, разработанные правила вряд ли помогут уменьшить число конфликтов между педагогами и учащимися, а также по линии «родитель — учитель». Он добавил, что для решения данной проблемы необходимо в первую очередь восстановить педагогический диалог между педагогом и ребенком.



— Под восстановлением педагогического диалога я подразумеваю живое общение между учителем и учеником, между учителем и родителями, администрацией и учителем, по такой линии. Педагогу следует уделять искреннее внимание ребенку, учитывать ухудшение состояния ребенка, а не действовать только в рамках инструкций. Если преподаватель смотрит только в электронный журнал и финансовые документы, то ученик видит не педагога, а только экран гаджетов, — сказал Снегуров «Реальному времени».

Он подчеркнул, что выстроить такую линию взаимодействия сложно и работа потребует времени, но именно диалог, построенный между учителем и учеником на «волне доверия, симпатий и внимания», поможет минимизировать риски возникновения разных конфликтов.

Для реализации предложенной меры нужно в том числе запретить ученикам пользоваться телефонами во время уроков.

— Важно, чтобы глаза учеников на нас смотрели, на педагогов, а телефон был отключен в процессе урока. Как мы можем следующий шаг делать для решения тех или иных проблем, если мы не добились подобного? — задается вопросом собеседник издания.



Выявлять детей с девиантным поведением

Кроме того, преподаватель призвал выявлять детей с девиантным поведением, склонных к разным агрессивным поступкам, и определять их в другие школы.

— В данной мере нет ничего унизительного для детей. В таких школах с детьми будут заниматься специально подготовленные кадры, включая психологов и социологов, учеников будут учить по специальному графику. Это нужно делать, чтобы не захлестнула волна конфликтов школу. А сейчас у нас и одаренных детей, и хулиганов, и инвалидов определяют в одно образовательное учреждение. И что? Где-то к особенным детям отношение лояльное, а где-то они подвергаются насмешкам и буллингу, — отметил Снегуров.

Внимание ко всем проявлениям со стороны ученика и учителя

Еще Снегуров считает важным уделять внимание и своевременно реагировать на все проявления как со стороны ученика, так и со стороны учителя.

— Очень много внимания в школе уделяется техническим приспособлениям, но, по моему мнению, это подчиненный фактор. Безусловно, нужно и охранников инструктировать, и соответствующих людей приглашать в охранники, но часто именно невнимание к тем или иным проявлениям может привести к конфликту. Вспомним ЧП с парнем в Одинцовском районе: оказывается, он выкладывал посты и в чате одноклассников выражал ненависть к представителям тех или иных национальностей. Однако никто не обращал на это внимания. При этом некоторые родители моментально пишут жалобы по любому поводу: остывший обед в столовой или плохо организованный праздник. Но на посты ученика никто не обратил внимания! Все приняли такие вещи за шутку. Внимание должно быть ко всем таким проявлениям, к самочувствию человека, — заметил педагог.

При этом следить нужно не только за постами, но за посещаемостью и успеваемостью человека. Классный руководитель всегда должен связываться с родителем, в случае если ребенка нет на занятии или если ребенок вдруг замкнулся в себе.

Также важно смотреть и на кадровый состав педагогов. С этой стороны тоже конфликтов немало. В качестве примера Снегуров напомнил инцидент в одной из школ Екатеринбурга, где балалаечник душил детей пакетами.

— Подобные кадры попадают в школу из-за того, что руководство недостаточно строго относится к приему учителей. Иными словами, критерии оценки снижены. А в данном случае важно, чтобы руководитель увидел неблагополучие и зафиксировал его, — добавил заслуженный учитель России.

С тем, что существует проблема недостаточной квалификации педагогов, согласен и зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, материнства и детства Виталий Милонов.



— Конечно, универсального метода решения проблемы нет. Есть примеры абсолютно бессовестных учеников, но, к сожалению, есть и примеры недостаточной профессиональной квалификации педагогов, которые окончили какие-то учебные заведения, может, даже по блату, но в реальности являются эмоционально невыдержанными людьми. При этом в данном случае мы должны вспомнить о роли руководителя, директора, который отвечает за то, что происходит в школе, именно он должен нести ответственность за ситуацию, — сказал «Реальному времени» парламентарий.

Дети берут пример с родителей

В свою очередь, Милонов предложил проводить общие собрания педагогов с учеником, его родителями и в целом членами родительского комитета.

— Не надо этого бояться. Когда возникают сложные проблемы из-за поведения того или иного ученика, такие заседания с родителями могут решить ситуацию. Также отмечу, что если у человека неадекватное поведение, то можно было бы серьезно повлиять на отношение к этой ситуации со стороны родителей. Важно выявить: это действительно неадекватность молодого человека или девочки или такое отношение к учебе и педагогам проявляется у его родителей, — подчеркнул Милонов.

Он обратил внимание, что зачастую родители сами неуважительно относятся к педагогам и ребенок дома все это слышит. Впоследствии подросток может просто копировать отношение папы или мамы к школе и педсоставу в повседневной жизни.