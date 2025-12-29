Путин удостоил госнаград шестерых жителей Татарстана
Среди награжденных: глава Госалкогольинспекции Татарстана Жаудат Ахметханов
Президент РФ Владимир Путин наградил шестерых отличившихся жителей Татарстана государственными наградами страны. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Среди награжденных: глава Госалкогольинспекции Татарстана Жаудат Ахметханов, которого удостоили орденом Невского. Награду он получил за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Начальник управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйств кабмина республики Ильдар Сибгатуллин награжден Орденом Дружбы.
Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени удостоили главврача психиатрической больницы Казани Рустема Хамитова и зампреда правления по корпоративному управлению собственностью и инвестициям АО «ТАИФ» Айрата Шигабутдинова. Также главврач медико-санитарной части КФУ Ринат Шигабутдинов получил звание «Заслуженный врач РФ».
Еще один житель Татарстана, начальник управления по лицензированию Минздрава республики Дмитрий Фролов, удостоен почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ».
Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в число регионов эксперимента по упрощенной сдаче ОГЭ. Соответствующий закон также подписал Владимир Путин.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».