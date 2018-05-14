В ОЭЗ «Алабуга» открыли первый в ПФО сервисный металлоцентр стоимостью 1 млрд рублей

В особой экономической зоне «Алабуга» сегодня открыли первый в Поволжье сервисный металлоцентр. Он будет заниматься производством стальных заготовок для автокомпонентов.

Общая стоимость проекта составила около 1 млрд рублей. В него вложились ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «Джошкуноз-Алабуга» («дочка» турецкой Coskunoz) и управляющая компания ОЭЗ «Алабуга».

Мощность завода — до 60 тыс. тонн стальных бланков и листов в год с перспективой увеличения до 150 тыс. тонн в год. Потенциальными клиентами центра являются Ford, КАМАЗ, совместное предприятие КАМАЗа и Daimler, АвтоВАЗ и ГАЗ и т. д.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил проект завода листового проката ООО «Гемонт металл» стоимостью $250 миллионов в ОЭЗ «Алабуга».