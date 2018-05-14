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Промышленность

СМИ: Рогозин может возглавить «Роскосмос»

16:58, 14.05.2018
СМИ: Рогозин может возглавить «Роскосмос»
Фото: kremlin.ru

И.о. вице-премьера Дмитрию Рогозину предложили возглавить «Роскосмос» с перспективой создания на его основе ракетно-космического холдинга. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Рассматривалось два основных варианта дальнейшего трудоустройства Рогозина — в Кремле, при этом речь шла о позиции помощника или советника президента, либо возглавить ракетно-космический холдинг, который планируется создать», — пояснил изданию источник, близкий к Кремлю.

По его словам, предварительное решение по одному из вариантов уже принято. При этом он затруднился ответить, о какой конкретно позиции идет речь.

«Планируется переход Рогозина в «Роскосмос», который ожидает большое реформирование», — рассказал источник в окружении чиновника.

Эту информацию изданию подтвердил источник в Минобороны.

«Рогозина [назначат] на космос, чтобы потом, когда создадут ракетно-космический холдинг, сделать его руководителем этой структуры. Президент ему дал шанс исправить ошибки, допущенные в ходе работы в ВПК», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что Рогозин не вошел в обновленный состав правительства.

Промышленность
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