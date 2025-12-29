Кремль анонсировал скорый телефонный разговор Путина и Трампа

Он может пройти «в самое ближайшее время»

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится в самое ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает RT.

— В самое ближайшее время. Мы сообщим вам, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о сроках беседы, которая должна пройти по итогам встречи президента США с Владимиром Зеленским.

Встреча Трампа и Зеленского прошла 28 декабря в Мар-а-Лаго во Флориде. После двусторонних переговоров президенты провели телефонный разговор с европейскими лидерами. Примечательно, что до встречи с президентом Украины Дональд Трамп, по его собственному сообщению, провел «хороший и очень продуктивный» телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Рената Валеева