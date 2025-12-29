Милонов предложил проводить собрания педагогов с учеником и родителями для разрешения конфликтов

Для разрешения конфликтов, которые возникают в школах, нужно проводить общие собрания педагогов с учеником, его родителями и с членами родительского комитета. Таким мнением в разговоре с корреспондентом «Реального времени» поделился зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, материнства и детства Виталий Милонов.



— Не надо этого бояться. Когда возникают сложные проблемы из-за поведения того или иного ученика, такие заседания с родителями могут решить ситуацию, — сказал изданию парламентарий.

Он отметил, что если школьник неадекватно ведет себя в школе, то можно серьезно повлиять на отношение к этой ситуации со стороны родителей.

— Важно выявить: это действительно неадекватность молодого человека или девочки или такое отношение к учебе и педагогам проявляется у его родителей, — заметил Милонов.

Депутат подчеркнул, что часто родители сами неуважительно относятся к педагогам и ребенок дома все это слышит. Впоследствии подросток может просто копировать отношение папы или мамы к школе и учителям в повседневной жизни.

