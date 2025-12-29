В Казани подорожали услуги Деда Мороза: индекс вырос на 14%

Средняя цена услуги достигла 3 567 рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в 2025 году заметно выросла стоимость новогоднего поздравления от Деда Мороза и Снегурочки: «индекс Деда Мороза» увеличился на 14% по сравнению с прошлым годом. По данным аналитического проекта T‑Data, средняя цена услуги достигла 3 567 рублей. Об этом сообщили изданию «Реальное время».

Динамика роста цен на праздничные поздравления прослеживается не только в Казани, но и по всей России. В декабре 2026 года, согласно прогнозу AI‑сервиса для аналитики и прогнозирования ETNA, «индекс Деда Мороза» может вырасти еще на 9% — до 3 888 рублей.

При этом Казань вписывается в общероссийскую картину: стоимость услуг сказочных персонажей в городе близка к среднему показателю по стране. Для сравнения: в Москве, где традиционно зафиксирован самый высокий индекс, цена поздравления составляет 4 360 рублей. А лидером по темпам роста стал Красноярск — там стоимость выросла на 20%, достигнув 3 984 рублей.

Среди других городов‑миллионников с высокими ценами на услуги Деда Мороза — Краснодар (4 048 рублей), Санкт‑Петербург (3 662 рубля), Екатеринбург (3 647 рублей) и Ростов‑на‑Дону (3 645 рублей). В то же время жители Волгограда могут заказать поздравление дешевле всего — в среднем за 2 291 рубль.

Интересно, что «индекс Деда Мороза» демонстрирует устойчивый рост на протяжении нескольких лет. Еще в 2019 году средняя стоимость поздравления составляла всего 1 063 рубля, а в 2022 году преодолела отметку в 2 тысячи рублей (2 102 рубля).

Методика расчета индекса базируется на анализе данных из открытых источников и объявлений на популярных онлайн‑площадках («Авито», «Профи», «Юла»). Специалисты изучили свыше 4 тысяч предложений, чтобы определить усредненный показатель, отражающий реальную рыночную стоимость услуги в разных регионах.

Рената Валеева