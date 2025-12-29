В MAX зафиксировали 51 миллион активных пользователей в день
Количество зарегистрированных пользователей в национальном мессенджере превысило отметку в 80 млн человек
Количество зарегистрированных пользователей в национальном мессенджере MAX превысило отметку в 80 млн человек, а декабрьский показатель суточного охвата установил новый рекорд, достигнув 51 млн активных пользователей. Об этом сообщает пресс-служба мессенджера.
За время работы платформы ее пользователи отправили свыше 10 млрд сообщений и осуществили 2,2 млрд звонков. Особую популярность получили публичные каналы: более 140 тыс. блогеров, компаний и государственных организаций создали свои каналы, собрав суммарную аудиторию в 45 млн подписчиков.
Напомним, «Реальное время» также есть в мессенджере MAX.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о подтверждении возраста через приложение MAX.
