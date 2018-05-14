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Первую ветку ВСМ построят не из Москвы в Казань, а из Челябинска в Екатеринбург

16:10, 14.05.2018 2
Первую ветку ВСМ построят не из Москвы в Казань, а из Челябинска в Екатеринбург
Фото: pixabay.com

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург. Об этом он заявил на совещании с и.о. вице-премьеров.

«Документ касается строительства высокоскоростной железной дороги между Челябинском и Екатеринбургом, это распоряжение правительства», — сказал он.

По оценке главы кабмина, «это важный и серьезный инфраструктурный проект, который должен положительно повлиять на развитие тех районов, через которые будет протянута уральская магистраль», пишет ТАСС.

В начале января «Реальное время» рассказывало, что с предложением начать строить ВСМ к федеральным чиновникам обратились и власти Урала. Они подсчитали, что стоимость трассы от Екатеринбурга до Челябинска будет ниже, чем от Москвы до Казани.

ОбществоИнфраструктура
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:16
    10 лет парили мозги по поводу ВСМ Москва-Казань, и в итоге новая авантюра. В чем смысл ВСМ Челябинск - Екатеринбург? 2 одномиллионника расположены поблизости. Уже есть ж.д. между ними с движением за несколько часов. Смысл?
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  • Анонимно 16:28
    Истратили море денег на проекты , потом на экспертизу, на изыскания, согласования и тд и во тебе здрасте
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