Первую ветку ВСМ построят не из Москвы в Казань, а из Челябинска в Екатеринбург

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург. Об этом он заявил на совещании с и.о. вице-премьеров.

«Документ касается строительства высокоскоростной железной дороги между Челябинском и Екатеринбургом, это распоряжение правительства», — сказал он.

По оценке главы кабмина, «это важный и серьезный инфраструктурный проект, который должен положительно повлиять на развитие тех районов, через которые будет протянута уральская магистраль», пишет ТАСС.

В начале января «Реальное время» рассказывало, что с предложением начать строить ВСМ к федеральным чиновникам обратились и власти Урала. Они подсчитали, что стоимость трассы от Екатеринбурга до Челябинска будет ниже, чем от Москвы до Казани.