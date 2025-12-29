Закон о запрете продажи вейпов и табака на остановках вступит в силу в 2026 году

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень мест, где запрещена розничная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией, включая вейпы и кальяны. Нововведение запрещает продажу этих товаров на остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Закон содержит исключение: торговые объекты на остановках, являющиеся единственными точками продажи табачной и никотинсодержащей продукции в населенном пункте, не будут подпадать под действие запрета. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

До этого момента розничная торговля табаком и вейпами была запрещена только непосредственно в транспорте, на вокзалах, в аэропортах, портах и на станциях метро.

Ранее депутаты Госсовета Татарстана приняли закон, запрещающий продажу энергетиков в школах, больницах, культурных заведениях и спортсооружениях. Ограничения коснутся также мест проведения массовых мероприятий.

Рената Валеева