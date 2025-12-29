В Татарстане прокуратура отстояла права многодетных семей на инфраструктуру в селе Теньки

Проверка выявила, что предоставленные участки не обеспечены базовыми коммуникациями

Фото: Мария Зверева

Прокуратура Камско-Устьинского района добилась судебного решения об обеспечении необходимой инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в селе Теньки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Проверка выявила, что предоставленные участки не обеспечены базовыми коммуникациями: отсутствует подъездная дорога, нет централизованного водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения. Из-за этого семьи не могли приступить к строительству жилья и подключению коммуникаций. В защиту прав многодетных семей прокурор обратился в суд с исковым заявлением к исполкому района и Кабмину Татарстана. Суд удовлетворил требования в полном объеме, обязав власти устранить выявленные нарушения.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Напомним, что ранее казанским студентам из многодетных семей пообещали налоговую скидку, связанную с уплатой земельного налога.

Наталья Жирнова