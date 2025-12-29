В Татарстане завершили реконструкцию почти 100 км трассы М-7 «Волга»

Она охватила отрезок дороги от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном

В Татарстане ввели в эксплуатацию реконструированный участок федеральной трассы М‑7 «Волга» — с 1 070‑го по 1 166‑й километр. Работы проведены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс‑служба Росавтодора.

Реконструкция охватила отрезок автодороги от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном — ее начали в 2022 году. Главный результат — увеличение числа полос движения с двух до четырех, что повысит пропускную способность трассы и безопасность движения.

При устройстве земляного полотна специалисты разработали 6,7 млн куб. м выемки и отсыпали 6,7 млн куб. м насыпи. Кроме того, устроено 3,2 млн куб. м основания дорожной одежды, которое распределяет нагрузку от транспорта на земляное полотно. Об этом рассказал начальник ФКУ «Волго‑Вятскуправтодор» Илдар Мингазов.

В рамках проекта построили и реконструировали пять мостов через реки Ашпалинка, Мензеля, Дарьянка, Ик и Сюнь. Протяженность сооружений варьируется от 47 до 223 метров. Также возвели десять транспортных развязок и путепроводов. Для пропуска ручьев смонтировали три армированные металлические гофрированные трубы, а для проезда сельхозтехники обустроили шесть технологических проездов. Транспортные потоки разделили металлическим двухсторонним барьерным ограждением.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Построено 17 надземных пешеходных переходов, установлены автобусные остановки и проложены пешеходные дорожки к ним. На участках, проходящих вблизи населенных пунктов и искусственных сооружений, смонтированы акустические экраны — они снижают уровень шума для жителей прилегающих территорий.

Теперь все основное направление трассы М‑7 «Волга» в границах Татарстана соответствует категории IБ и имеет четыре или шесть полос движения.

Рената Валеева