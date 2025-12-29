Михаил Афанасьев — о буме инвестиций: «Еще есть проекты очень теплые и даже горячие»

В условиях ТОСЭР Зеленодольский район вдвое увеличил ВТП — до 118 млрд рублей по итогам 2025 года

«Мы практически заполнили целиком промышленные парки (на территории района действуют 17 промпарков, — прим. ред.). Земли под новый проект не хватает. Сейчас проводим согласование под создание технопарка, где резидентом станет «Ак Барс Холдинг», — поделился перспективными планами глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев на предновогодней встрече с журналистами. Из состояния анабиоза вывели «вечных» банкротов: землю Васильевского стекольного завода выкупила московская фабрика «Мельница», а Зеленодольского фанерного завода — концессионер платных дорог «Татдортрансинвест». КМПО нашло возможность загрузить зеленодольскую площадку до 2027 года — массовых сокращений, 400 человек, не будет. Больше всего главу волнует проект дублера Горьковского шоссе и возможность передачи в концессию «нижней» дороги. Подробнее — в материале «Реального времени».

Зеленодольск ослабляет зависимость от дотаций

Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев сегодня представил предварительные итоги 2025 года. На итоговой сессии районных депутатов была пересмотрена доходная часть бюджета, которая увеличилась почти на 800 миллионов рублей. Основными источниками дополнительных поступлений стали налоги на доходы физических лиц (НДФЛ) и на имущество. Существенную поддержку оказал и республиканский бюджет, выделив дополнительно 345 миллионов рублей.

Михаил Афанасьев подчеркнул, что район демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению зависимости от дотаций. Если раньше местным властям приходилось просить у республики деньги на текущие социальные нужды, то теперь избыток средств идет напрямую на ремонт объектов, а республика добавляет в той же пропорции. Получение сверхдоходов стало возможным в условиях ТОСЭР. Так, в прошлом году казна Зеленодольска получила 1 млрд «сверху».

— Бюджет муниципалитета формируется с учетом ограниченных ресурсов (НДФЛ зачисляется в региональный и местный бюджеты в соотношении 85% и 15% соответственно, — прим. ред.) Мы работаем по модели бизнес-финансов, и увеличение доходной части бюджета позволяет нам сокращать зависимость от внешних вливаний. Для района это означает, что мы становимся более самостоятельными, — пояснил на пресс-конференции Михаил Афанасьев. По его словам, прирост обеспечивается за счет роста заработной платы — она достигает 125 тысяч рублей на некоторых предприятиях.

С приходом инвесторов Зеленодольск избавился от монозависимости. «Когда жизнь большинства жителей зависит от двух предприятий, а выбор практически отсутствует, это становится серьезной проблемой. Наша задача — создать разнообразие, чтобы люди могли выбирать и находить более перспективную работу», — отметил он.

Благодаря поддержке федерального Фонда развития моногородов десятки компаний смогли получить льготные кредиты и инвестировать в производство. Это позволило создать новые предприятия в таких сферах, как IT, медицина, логистика и машиностроение, отметил Михаил Афанасьев.

«Яндекс Маркет» заработает в мае, а «Славица» — в 2026 году

В настоящее время в районе функционируют 17 промышленных парков, формирующих 40% объема отгруженной продукции. В них работают десятки резидентов.

На завершающей стадии находится производственно-складской комплекс ООО «Зеленая дача» по фасовке, переработке овощей и фруктов в парке «Зеленодольск». К финишу движется проект «Анатомики» по выпуску эндопротезов (профинансировали федеральный Фонд развития промышленности и Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана, — прим. ред.). «Сетевая компания» достраивает испытательный центр для кабельных линий. «Это очень мощный, серьезный испытательный центр за полмиллиарда», — отметил Михаил Афанасьев.

Рядом «Мегастрой» достраивает логистический комплекс на 25 тысяч квадратных метров. В мае состоится открытие распределительного центра «Яндекс Маркета», размещенного в промпарке «Дружба» (ранее сообщалось о планах открыть его в 2025 году).

В 2026—2027 годах готовится к запуску фабрика по производству мороженого «Славица», а также производство «Ак Барс Холдинга» по переработке мяса птицы, оба — резиденты промпарка «Дружба», уточнил Михаил Афанасьев.

— Есть один проект интересный из Екатеринбурга — вскоре вынесут на утверждение Инвестиционного совета РТ, — добавил он.

Всего ежегодно в промпарках Зеленодольска запускается по пять новых производств, а еще 10 находятся в проработке, добавил он. «Мы практически заполнили целиком промышленные парки. Земли «под новый проект» не хватает. Сейчас проводим согласование под создание технопарка, где резидентом станет «Ак Барс Холдинг», — поделился перспективными планами глава Зеленодольского района.

В промпарке «Турбина» также прибавилось резидентов — вместо шести их станет девять.

Массовые сокращения отменяются

Бум инвестиций коснулся и вечных банкротов. По словам Михаила Афанасьева, землю Васильевского стекольного завода выкупила московская фабрика «Мельница», а Зеленодольского фанерного завода — концессионер платных дорог «Татдортрансинвест».

— Там есть готовые площади и есть свободная земля, работаем с ними. Там работает предприятие «Уралдоломит», щебень поставляется по железной дороге, работает предприятие нерудных материалов. Это уникальная площадка, зеркальное отражение СММЛЦ. Там можно развивать и логистические проекты, и контейнерные перевозки. В целом это мощный хаб с железной дорогой, находится в теле города, поэтому нет проблем с рабочей силой, — рассказал Афанасьев.

КМПО лишило свой филиал «Зеленодольский машиностроительный завод» статуса завода, но сохранило производственную площадку. Здесь ремонтируют газоперекачивающие агрегаты (ГПА) для нужд «Газпрома». Ранее ходили слухи о сокращении 400 работников из-за отсутствия заказов.

Однако выяснилось, что речь идет о сокращении управленческого персонала. «По ЗМЗ есть вопросы. Но в целом площадка сохранена. Будут работать, хотя есть небольшое сокращение. Но каких-то серьезных потрясений не ждем», — уточнил спикер. По данным источников, контракты на ремонт и модернизацию ГПА есть до 2027 года.

«Нижнюю» дорогу хотят передать в концессию

В будущем году Зеленодольск продолжит большую программу по ремонту дорог. Муниципалитету выделили 2 млрд рублей. Местные власти участвуют в проектировании трасс на въезде в город в рамках мастер-плана Казанской агломерации, куда входит Зеленый Дол. Во-первых, преобразили одну из дорог, расширив ее до четырех полос. «Проблема в том, что существующая сеть имеет неравномерную пропускную способность: где-то она сужается до двух полос, затем снова расширяется до четырех, потом — опять до двух. Сейчас выделены средства на проектирование. Мы поэтапно расширяем дороги до четырех полос», — сообщил Михаил Афанасьев.

Проект прошел экспертизу. «Конечно, хотелось бы провести все работы единовременно, но пока это не представляется возможным», — добавил он. Продолжаются работы над дублером Горьковского шоссе.

В настоящее время приступили к проектированию расширения дороги рядом с населенным пунктом Айша.

— Естественно, можно построить объезд Айши, как это предусмотрено генеральным планом. Альтернативно можно расширить саму дорогу в Айшу, но это потребует отвода земли и, возможно, сноса строений. Наша задача — обеспечить беспрепятственное движение по маршруту Айша — Ильинка — Сафоново, с выходом на трассу и далее на Казахстан, либо по городу, — пояснил глава района.

Остается вопрос о так называемой нижней дороге, которая связывает населенные пункты Юдино, Октябрьский, Васильево с Казанью. Ее хотят передать в концессию на условиях ГЧП. «Сейчас мы проводим расчеты совместно с инвесторами, которые занимаются крупными инфраструктурными проектами, чтобы найти оптимальную форму и возможность для реализации отдельных участков», — сообщил Афанасьев.

В целом трафик по дорожной сети растет.