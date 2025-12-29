Суд прекратил дело об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp*
Иск подавал Константин Ларионов от имени 105 человек, которые требовали признать незаконными действия Роскомнадзора и Минцифры
Таганский районный суд Москвы 29 декабря принял решение о прекращении производства по административному иску, связанному с частичным ограничением работы мессенджеров Telegram и WhatsApp* в виде блокировки звонков. Об этом сообщает телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».
Иск подавал Константин Ларионов от имени 105 человек, которые требовали признать незаконными действия Роскомнадзора и Минцифры. Основанием для прекращения дела стало то, что истец не смог подтвердить свои полномочия защищать интересы владельцев этих мессенджеров.
Ранее мессенджер WhatsApp* официально отреагировал на ограничения его работы в России. В компании подчеркнули, что сервисом в стране пользуются более 100 млн человек из разных регионов, и заявили о твердом намерении защищать интересы своих пользователей.
Справка
* Принадлежит Meta Platforms Inc., признана экстремистской организацией и запрещена в России.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».