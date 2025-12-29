На скрининг младенцев в Татарстане выделили дополнительные 11,2 млн рублей

Это связано с изменениями в законе о федеральном бюджете

Фото: Динар Фатыхов

В бюджете Татарстана на 2025 год предусмотрено значительное финансирование лабораторных исследований в рамках неонатального скрининга. Общая сумма выделенных средств составит 100,6 млн рублей по итогам года, сообщает Минфин республики.

Недавно были внесены изменения в закон о федеральном бюджете, в результате которых финансирование неонатального скрининга для Татарстана увеличилось на 6,5 млн рублей. В соответствии с установленным уровнем софинансирования из федерального бюджета было принято решение дополнительно выделить из республиканского бюджета 4,7 млн рублей.

В итоге общее увеличение финансирования неонатального скрининга в 2025 году составит 11,2 млн рублей.

Наталья Жирнова