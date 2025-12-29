Прокуратура утвердила обвинительное заключение против историка Тамары Эйдельман*
Известно, что ее заочно арестовали, а поскольку она находится в розыске, судебное разбирательство пройдет в ее отсутствие
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Тамары Эйдельман*, признанной иностранным агентом. Ей заочно предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Эйдельман обвиняется в реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) и публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
По данным следствия, в мае 2024 года Эндельман* опубликовала видеозапись с высказываниями, содержащими негативную информацию о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России. В июле 2024 года она распространила в социальной сети ложную информацию о действиях российской армии.
Известно, что Эйдельман заочно арестована. Поскольку обвиняемая находится в розыске, судебное разбирательство пройдет в ее отсутствие. Напомним, что ранее суд приговорил основательницу «Медузы»** к пяти годам колонии заочно.
Справка
* Признана Минюстом России иностранным агентом.
**Meduza Project признана в России СМИ — иностранным агентом и нежелательной организацией.
