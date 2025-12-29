Татарстан встретит новый год с небольшим снегом и умеренными морозами

В среду, 31 декабря, температура днем составит от -3 до -8 градусов

В ближайшие двое суток, 30 и 31 декабря, погодные условия в Татарстане будут формироваться под влиянием западного циклона и его атмосферных фронтов, сообщает Гидрометцентр республики. В понедельник, 29 декабря, республика находилась в тыловом гребне, днем местами отмечался небольшой снег, а температура воздуха составляла от -7 до -14 градусов. Накануне, в выходные, Татарстан находился в поле пониженного атмосферного давления, что принесло спокойную погоду со снегом. Максимальные дневные температуры в воскресенье составляли от -3 до -10 градусов, а ночью столбики термометров опускались до -12 градусов, местами до -19 градусов в северных районах при прояснениях.

Во вторник, 30 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим снегом. Ночью температура воздуха составит -14 градусов, а в северных районах при прояснениях может понизиться до -19 градусов. Днем ожидается от -7 до -12 градусов.

В среду, 31 декабря, при прохождении атмосферного фронта западного циклона прогнозируется небольшой и умеренный снег, местами метель, а днем ожидается усиление ветра до 15 м/с. Ночью температура составит -14 градусов, а днем — от -3 до -8 градусов.

В четверг, 1 января, жителей Татарстана ожидает спокойная зимняя погода с небольшим снегом. В новогоднюю ночь температура воздуха составит -14 градусов, при прояснениях местами до -17 градусов. Днем столбики термометров покажут от -7 до -12 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в пятницу, 2 января, характер погоды существенно не изменится: местами пройдет небольшой снег, а дневная температура составит -9…-14 градусов. Однако 3 января при прохождении фронтальных разделов северо-западного циклона прогнозируются снег, метель и сильный ветер, а дневные температуры составят от -6 до -11 градусов.

