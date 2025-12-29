За неухоженные дома несколько УК в Татарстане оштрафовали на 113,5 тысячи рублей

Наибольший штраф получила набережночелнинская УК «Махалля» за 10 выявленных нарушений

Фото: Инна Серова

За последнюю неделю жилищные инспекторы провели обследование 95 многоквартирных домов, в которых было зафиксировано 25 нарушений. В результате проверки управляющим компаниям было объявлено 62 предостережения, 18 из которых связаны с ненадлежащим содержанием домов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Среди выявленных нарушений — отсутствие своевременной уборки и захламление помещений. Например, в нижнекамском доме №64б по улице Сююмбике более месяца не проводилась влажная уборка подъезда, также были обнаружены бытовые предметы на лестничных площадках. В трех случаях управляющие компании получили административные наказания в виде предупреждения. Одно из них было вынесено компании в селе Нармонка Лаишевского района за неудовлетворительное состояние дома №12 по улице Молодежной, где отслаивалась краска на стенах и была разбита кафельная плитка на полу, а подвал был захламлен.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Десяти управляющим организациям выданы предписания об устранении нарушений. Так, казанская компания «Заречье» должна до 15 января 2026 года заменить разбитое окно в доме №33 по улице Клары Цеткин, а до 15 мая провести ремонт в подъездах.

Пятнадцати управляющим компаниям назначены штрафы на общую сумму 113,5 тысячи рублей. Наибольший штраф получила набережночелнинская УК «Махалля» за 10 выявленных нарушений в доме №39/08, включая неисправности канализации, проблемы с теплоизоляцией и захламление подвала.

Наталья Жирнова