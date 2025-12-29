В Татарстане педагоги смогут получить жилищные сертификаты на 1 млн рублей

Специалисты должны быть моложе 50 лет и иметь стаж работы в должности не менее трех лет

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане с 1 января ежегодно 300 педагогов смогут претендовать на получение жилищных сертификатов номиналом 1 млн рублей. Соответствующее постановление подписал премьер‑министр Татарстана Алексей Песошин.

Средства по сертификату можно использовать несколькими способами: направить на первоначальный взнос по ипотеке, погасить основной долг или проценты по уже действующему жилищному кредиту, а также оплатить стоимость жилья по договору купли‑продажи.

Программа охватывает широкий круг педагогических работников: воспитателей, учителей‑предметников по приоритетным направлениям, преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений среднего профессионального образования, а также заместителей руководителей, ведущих педагогическую деятельность.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Для участия в программе необходимо соответствовать ряду критериев: возраст до 50 лет, стаж работы в должности не менее трех лет, а также официальный статус нуждающегося в улучшении жилищных условий — согласно установленным в республике нормам.

Важное условие — обязательство отработать в сфере образования Татарстана не менее пяти лет после получения средств. Если педагог решит сменить место работы в этот период, он должен трудоустроиться в другую образовательную организацию на соответствующую должность. В случае нарушения этих условий грант придется вернуть в бюджет республики.

Отбор претендентов будет проводиться на конкурсной основе — по принципу очереди подачи заявлений среди кандидатов, соответствующих всем требованиям программы.

Рената Валеева