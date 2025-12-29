Песков: разговор Путина и Зеленского сейчас не планируется

Ранее сообщалось, что переговоры Дональда Трампа могли создать условия для телефонного контакта российского и украинского лидеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время телефонный разговор между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не планируется. Об этом сообщает RT.

— Сейчас речь не идет о таком разговоре, — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Это заявление прозвучало на фоне недавних утверждений телеканала Fox News о том, что переговоры президента США Дональда Трампа, состоявшиеся в воскресенье, могли создать условия для телефонного контакта российского и украинского лидеров.

Накануне Владимир Зеленский провел личную встречу с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, которая стала третьей по счету. Этому предшествовал часовой телефонный разговор Трампа с Владимиром Путиным, который американский президент охарактеризовал как «хороший и очень продуктивный».

По информации Financial Times, факт предварительной беседы Трампа и Путина перед переговорами с Зеленским вызвал обеспокоенность в Киеве. Последний телефонный разговор между Путиным и Зеленским состоялся 26 июля 2020 года. Тогда, как сообщал Кремль, беседа прошла по инициативе украинской стороны и лидеры «подробно обсудили различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса». Их первая телефонная беседа состоялась в июле 2019 года.

Рената Валеева