Сегодня в Татарстане ожидается до -12 градусов

Будет небольшой снег, днем местами слабая метель

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег, днем местами слабая метель. Утром в отдельных районах туман, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-восточный 5—10 м/с, местами порывами до 13 м/с. Утром ожидается порядка -9 градусов, днем — от -7 до -12 градусов. На дорогах гололедица.

Галия Гарифуллина