Сегодня в Татарстане ожидается до -12 градусов
Будет небольшой снег, днем местами слабая метель
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег, днем местами слабая метель. Утром в отдельных районах туман, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-восточный 5—10 м/с, местами порывами до 13 м/с. Утром ожидается порядка -9 градусов, днем — от -7 до -12 градусов. На дорогах гололедица.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».