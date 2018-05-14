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Новака переназначат министром энергетики в новом правительстве

10:12, 14.05.2018
Новака переназначат министром энергетики в новом правительстве
Фото: kremlin.ru

И.о. министра энергетики Александр Новак сохранит пост главы ведомства в новом правительстве.

Решение уже принято и будет официально объявлено на этой неделе, передает «Коммерсант» со ссылкой на источники. При этом пока неясно, претерпит ли какие-то изменения структура Минэнерго и покинет ли министерство кто-то из заместителей Новака.

Чиновник за время работы добился нескольких важных успехов, в частности по сделке ОПЕК+, не допустив явных провалов.

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