Новака переназначат министром энергетики в новом правительстве

И.о. министра энергетики Александр Новак сохранит пост главы ведомства в новом правительстве.



Решение уже принято и будет официально объявлено на этой неделе, передает «Коммерсант» со ссылкой на источники. При этом пока неясно, претерпит ли какие-то изменения структура Минэнерго и покинет ли министерство кто-то из заместителей Новака.

Чиновник за время работы добился нескольких важных успехов, в частности по сделке ОПЕК+, не допустив явных провалов.