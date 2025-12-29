Дмитрий Полянский стал постпредом России при ОБСЕ

Ранее президент России Владимир Путин освободил Александра Лукашевича от этих обязанностей

Дмитрий Полянский стал постпредом России при ОБСЕ. Ранее президент России Владимир Путин освободил Александра Лукашевича от этих обязанностей. Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.

Сам Лукашевич получил назначение на пост постоянного представителя при уставных органах СНГ.

Известно, что Александр Лукашевич имеет значительный опыт дипломатической работы. С 2003 по 2008 год он служил старшим советником посольства России в США. После этого два года работал заместителем постоянного представителя России при ОБСЕ в Вене. В период с 2010 по 2015 год возглавлял Департамент информации и печати МИД России. Постпредом РФ при ОБСЕ был назначен 26 августа 2015 года.

Нового постпреда при ОБСЕ Дмитрия Полянского до этого назначения знали как первого заместителя постоянного представителя России при ООН. В период с 2011 по 2015 год он занимал должность заместителя директора первого департамента стран СНГ МИД России, где курировал вопросы евразийской экономической интеграции.

Наталья Жирнова