Объемы семейной ипотеки удвоятся в 2025 году до 100 тыс. кредитов по итогам года

Причина столь резкого роста объясняется ожиданием изменения условий программы

За 2025 год объем выдач по программе «Семейная ипотека» увеличится в два раза, достигнув отметки в 100 тысяч договоров на общую сумму 565 миллиардов рублей. Такие данные содержатся в материалах организации ДОМ.РФ, пишет ТАСС.

Причина столь резкого роста объясняется ожиданием изменения условий программы: аналитики предполагают, что спрос сместится вперед перед планируемым ограничением доступности семейной ипотеки с начала следующего года. Изменение заключается в возвращении компенсации банкам по ставкам к базовым показателям (2 процентных пункта для жилья в многоквартирных домах и 2,5 процента для индивидуального жилого строительства).

Согласно аналитическим отчетам, среднемесячные ставки по жилищным кредитам сохраняются неизменными третий месяц подряд, однако количество выдаваемых займов продолжает увеличиваться. Общий итог годовых выдач всех видов ипотеки составит около 950 тысяч контрактов стоимостью почти 4,4 триллиона рублей. Это означает снижение на 30 процентов в натуральном выражении и на 10 процентов в финансовом по сравнению с показателями предыдущего года.

Доля льготных ипотечных программ останется приблизительно на прошлогоднем уровне — около 600 тысяч соглашений на сумму около 3,5 триллиона рублей. Рынок коммерческих кредитов резко снизит активность: количество договоров упадет вдвое — до 350 тысяч, сумма уменьшится на 40 процентов — до 890 миллиардов рублей.

В декабре текущего года планируется оформление около 150 тысяч ипотечных сделок на сумму 735 миллиардов рублей, что превышает показатели аналогичного периода 2024 года вдвое по числу заключенных договоров и втрое — по объему кредитования.

