Проводникам ФПК не разрешат носить кеды

Фото: Айдар Раманкулов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) сообщила РИА «Новости» об отсутствии планов по изменению требований к обуви проводников. Несмотря на то, что некоторые российские авиакомпании разрешают стюардессам носить кеды, в ФПК решили сохранить существующий дресс-код.

Для проводниц-женщин предусмотрены красные туфли на устойчивом низком каблуке. В холодное время года во время посадки пассажиров допускается ношение личной демисезонной или зимней обуви классического стиля — сапог или ботинок на низком каблуке. Проводники-мужчины должны придерживаться более строгих требований: им необходимо носить классическую темную обувь с закрытым носком и пяткой, не имеющую заметных декоративных элементов. Эти правила действуют независимо от сезона.

Компания подчеркивает важность соблюдения единого стиля в одежде сотрудников и не планирует вносить изменения в существующие стандарты внешнего вида проводников.

Напомним, что ранее ФПК отменила автоматическое включение постельного белья в плацкарте.

Наталья Жирнова