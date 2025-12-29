Из ОАЭ в Россию экстрадировали сооснователя финансовой пирамиды Finiko Марата Сабирова

Передача задержанного прошла в аэропорту Дубая

Фото: Ирина Плотникова

В Россию из Объединенных Арабских Эмиратов были доставлены два разыскиваемых преступника. Об этом сообщила пресс-служба МВД. Передача задержанных прошла в аэропорту Дубая.

Один из них — создатель финансовой пирамиды Finiko Марат Сабиров. С 2018 по 2021 год он вместе с сообщниками обманывал людей, обещая прибыль от инвестиций в ценные бумаги и криптовалюту. В результате пострадали более 7 700 человек, ущерб составил свыше миллиарда рублей.

Второй экстрадированный обвиняется в финансировании терроризма и мошенничестве с деньгами граждан. В 2018 году он переводил деньги участнику террористической организации. А в 2023—2024 годах в Нальчике обманул людей на более чем 21 миллион рублей, заключая фиктивные договоры. Задержание и передача преступников стали возможны благодаря сотрудничеству Интерпола и представительства МВД России в ОАЭ. Теперь оба фигуранта предстанут перед российским судом.

Напомним, что в начале декабря Генпрокуратура сообщала об экстрадиции другого фигуранта дела Finiko. Речь идет об Эдварде Сабирове, который обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, а также в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 и 210 УК РФ). По данным следствия, в 2018—2021 годах он стал сооснователем интернет‑проекта «Финико», действовавшего по принципу финансовой пирамиды. Организаторы обещали инвесторам прибыль от вложений в ценные бумаги и криптовалюты, однако реальных инвестиций не осуществляли.

Наталья Жирнова