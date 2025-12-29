Зеленский предложил Трампу гарантии безопасности для Украины на 30–50 лет

В ходе переговоров стороны обсудили параметры возможных гарантий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил президенту США Дональду Трампу предоставить Украине гарантии безопасности сроком на 30–50 лет. Соответствующее заявление прозвучало по итогам встречи политиков 28 декабря в Мар‑а‑Лаго.

В ходе переговоров стороны обсудили параметры возможных гарантий. По словам Зеленского, в текущих документах предусмотрен 15‑летний срок с возможностью продления, однако украинская сторона настаивает на более длительном периоде.

— Я поднял этот вопрос с президентом… Хотелось бы, чтобы гарантии были более долгими. Я ему сказал, что очень хотели бы рассмотреть возможность 30, 40, 50 лет, — цитирует украинского лидера издание «Новости.LIVE».

После двусторонней встречи Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. Перед переговорами с украинским президентом Трамп сообщил о «хорошем и очень продуктивном» телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

скриншот трансляции телеканала Россия 24

По итогам встречи Зеленский заявил, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 90%. При этом ранее Трамп отмечал, что основная часть гарантий будет обеспечена Европой, но США также примут участие в этом процессе.

Между тем, как сообщает газета Kyiv Post со ссылкой на неназванный западный источник, вопрос предоставления гарантий безопасности остается одним из ключевых препятствий на пути к заключению сделки по урегулированию украинского конфликта.

Администрация США подтвердила, что работает над планом по украинскому урегулированию, однако детали пока не раскрываются в связи с продолжающейся проработкой документа.



Рената Валеева