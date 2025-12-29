Путин подписал указ о круглогодичном призыве в армию

За год планируется призвать 261 тыс. человек

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о круглогодичном призыве в армию. За год планируется призвать 261 тыс. человек, при этом повестки будут рассылаться на протяжении всего года. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что граждане призывного возраста (18—30 лет) будут получать повестки на протяжении года, однако отправлять в войска мужчин, пригодных к службе, планируют только в апреле — июле и октябре — декабре. Указ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Сроки отправки на военную службу будут разными, в зависимости от категории. Для жителей сел, которые заняты на полевых работах, срок установлен с 15 октября по 31 декабря, для педагогов — с 1 мая по 15 июля, для жителей Севера — с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря. При этом явиться в военкомат по электронной повестке нужно не позднее 30 дней со дня ее размещения в реестре.

Никита Егоров