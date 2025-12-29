Татарстан попал в топ регионов России для отдыха на Новый год
В республику намерены отправиться 2% опрошенных респондентов
Татарстан занял пятое место среди регионов России, куда российские туристы планируют поехать на Новый год. Согласно результатам опроса, в республику намерены отправиться 2% опрошенных респондентов, пишет «Лента.ру».
Отмечается, что в опросе не учитывались такие направления, как Москва и Санкт-Петербург.
Первое место в данном топе занял Краснодарский край (его выбрали 9% опрошенных). На втором месте оказалась Ростовская область (2%), а на третьем— Свердловская область (2%). Четвертое место занял Ставропольский край (2%).
Также исследование показало, что треть путешественников (34%) относится к поколению зумеров. Причем спрос среди молодежи на эти поездки вырос на 10% год к году. Четверть (24%) билетов купили иксы, 21% —миллениалы, а 12% — бумеры.
Ранее сообщалось, что Казань попала в топ самых красочных новогодних городов России.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».