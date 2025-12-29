В Казани с 13 января начнут работать пункты по сбору живых елок

В Советском районе города сдать елку можно в ТЦ «Мега»

Фото: Динар Фатыхов

С 13 января в Казани откроются пункты, куда жители смогут сдать живую елку на переработку. Всего в городе до 31 января будет работать 18 точек приема, сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В Советском районе Казани сдать елку на переработку можно в ТЦ «Мега» (проспект Победы, 141), «Точка сбора» (ул. Родины, 45), а также в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана, ЖК «Яратам» (ул. Бухарская, 32) и ЖК «Малиновка» (ул. Академика Завойского, 21б).

В Вахитовском и Приволжском районах города откроются три пункта: на Чеховском рынке (ул. Чехова, 2), на станции метро «Проспект Победы» (ул. Зорге, 75) и в ЖК «Привилегия» (ул. Братьев Касимовых, 35).

Жители Ново-Савиновского и Авиастроительного районов могут сдать дерево на переработку в пунктах на бульваре «Белые цветы» (ул. Абсалямова, 23), в парке «Континент» (проспект Ямашева, 104, к. 2), у ТЦ «Лента» (ул. Адоратского, 21а) и ДК Ленина (ул. Копылова, 2а).

В Кировском и Московском районах пункты будут работать на бульваре Серова (напротив дома №10а на ул. Серова), около «Точки сбора» (ул. Васильченко, 6), а также на ул. Арсланова, 6а, ск. 1, в ЖК «5 звезд» (ул. Комсомольская, 2) и ЖК Richmond (ул. Приволжская, 210).

Никита Егоров