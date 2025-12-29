Песков: Путин и Трамп не обсуждали рождественское перемирие

Ранее Кремль отверг предложение Киева о рождественском перемирии

Фото: Динар Фатыхов

Пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что во время телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа 28 декабря вопрос о рождественском перемирии на 7 января не обсуждался. Это уточнение прозвучало на фоне сообщений о возможных дипломатических подвижках в урегулировании украинского конфликта.

Ранее Песков сообщал журналистам, что вопрос о новогоднем перемирии в зоне проведения СВО в настоящее время не обсуждается.

Ранее президент Владимир Зеленский после переговоров с руководством США во Флориде 28 декабря заявил, что 90% из 20 пунктов его мирного плана уже согласованы с Вашингтоном. Ключевым достижением Зеленский назвал полное согласие американской стороны по вопросам гарантий безопасности: по его словам, США на 100% поддерживают соответствующие разделы документа. Кроме того, Украина, США и европейские страны, как отметил украинский лидер, «почти» достигли договоренности о совместных гарантиях безопасности.

При этом пресс‑секретарь президента России подчеркнул, что в настоящее время телефонный разговор между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не планируется. Это заявление стало ответом на публикации телеканала Fox News, который ранее сообщал, что переговоры Дональда Трампа могли создать условия для прямого контакта российского и украинского лидеров.

Вопрос о содержании обсуждаемых планов остается частично закрытым. На вопрос о том, идет ли речь о плане, с которым в декабре в Москву приезжали спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, или о том, который Зеленский обнародовал после встречи с европейским руководством, Дмитрий Песков ответил: «Пока мы не считаем необходимым конкретизировать».



Рената Валеева