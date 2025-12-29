Юрист Соловьев предложил ввести в школах уроки, посвященные личной безопасности
Также, по его мнению, в России не хватает нормативных актов, которые защищали бы детей от воздействия мошенников
В России не хватает нормативных актов, которые защищали бы детей от воздействия мошенников. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился заслуженный юрист страны Иван Соловьев.
Ранее сообщалось, что в России могут разработать кодекс детства — единую электронную базу, куда войдут все законы и подзаконные акты в сфере защиты несовершеннолетних. Отмечается, что объединение документов в кодекс устранит нестыковки в профильном законодательстве и упростит для семей доступ к услугам, необходимым детям.
Как отметил Соловьев, сейчас подростки находятся под угрозой мошеннического воздействия со стороны Украины. Причем детей вербуют не только на снятие денег с карт родителей, но и на доставку наркотиков и совершение террористических актов. Тем самым, по его словам, враги лишают молодежь нормального будущего.
— Именно поэтому нам нужны нормативные акты, которые защищали бы детей от мошеннического воздействия, — считает заслуженный юрист России.
Он также предложил ввести в школах уроки, на которых детям будут рассказывать о личной безопасности. Причем такие беседы следует проводить не только со школьниками, но и со студентами вузов.
— Можно было бы, в том числе, ввести в школах соответствующие уроки, посвященные личной безопасности. Такие беседы следует проводить с детьми уже с 14 лет, поскольку в России понизили возраст привлечения к уголовной ответственности за преступления диверсионной направленности до данного возраста. Не помешают такие уроки даже студентам 2-го, 3-го курсов, — считает Соловьев.
Подробнее о том, каких уточнений в сфере защиты детей не хватает российскому законодательству, — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».