Юрист Соловьев предложил ввести в школах уроки, посвященные личной безопасности

Фото: Артем Дергунов

В России не хватает нормативных актов, которые защищали бы детей от воздействия мошенников. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился заслуженный юрист страны Иван Соловьев.

Ранее сообщалось, что в России могут разработать кодекс детства — единую электронную базу, куда войдут все законы и подзаконные акты в сфере защиты несовершеннолетних. Отмечается, что объединение документов в кодекс устранит нестыковки в профильном законодательстве и упростит для семей доступ к услугам, необходимым детям.

Как отметил Соловьев, сейчас подростки находятся под угрозой мошеннического воздействия со стороны Украины. Причем детей вербуют не только на снятие денег с карт родителей, но и на доставку наркотиков и совершение террористических актов. Тем самым, по его словам, враги лишают молодежь нормального будущего.

— Именно поэтому нам нужны нормативные акты, которые защищали бы детей от мошеннического воздействия, — считает заслуженный юрист России.

Он также предложил ввести в школах уроки, на которых детям будут рассказывать о личной безопасности. Причем такие беседы следует проводить не только со школьниками, но и со студентами вузов.

— Можно было бы, в том числе, ввести в школах соответствующие уроки, посвященные личной безопасности. Такие беседы следует проводить с детьми уже с 14 лет, поскольку в России понизили возраст привлечения к уголовной ответственности за преступления диверсионной направленности до данного возраста. Не помешают такие уроки даже студентам 2-го, 3-го курсов, — считает Соловьев.

Никита Егоров